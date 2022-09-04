Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): Định mệnh an bài, 3 con giáp thu hái quả ngọt, tài lộc chật nhà, tiền vô như nước, xây nhà lầu - đổi xe sang

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 16:53

Tử vi tuần mới dự đoán, 3 con giáp này được Thần may mắn ban lộc lớn, bước ra cửa là có tiền, triệu người ganh tỵ.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng Tý là một trong những con giáp phát tài trong tuần mới tới này. Trên cơ bản, sự nghiệp của bản mệnh phát triển rất tốt nên tiền bạc thu về nhiều vô kể. Đây cũng là thời điểm để người làm nghề tự do hoặc người làm ăn kinh doanh đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến. Nếu là con giáp giỏi tiết kiệm, bạn sẽ còn dư dả hơn bây giờ nữa.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): Định mệnh an bài, 3 con giáp thu hái quả ngọt, tài lộc chật nhà, tiền vô như nước, xây nhà lầu - đổi xe sang - Ảnh 1
Xin chúc mừng Tý là một trong những con giáp phát tài trong tuần mới tới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người may mắn khi luôn có quý nhân phù trợ và quý nhân của bạn chính là tuổi Sửu. Sang tuần mới đến, tuổi Sửu có cơ hội được thưởng lớn nhờ thành tựu bạn mang lại cho công ty. Cấp trên rất quý mến và trọng dụng bạn. Phải nói bạn là cánh tay phải đắc lực giúp cho công ty mang được nhiều hợp đồng lớn về.

Tình duyên rực rỡ, con giáp này cũng vô cùng hanh thông về tinh thần, làm việc cũng hiệu quả hơn. Có tiền thưởng khủng lại có thêm chức tước, nhận nhiệm vụ mới, tuổi Sửu nên trân trọng cơ hội đến với mình nhé.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): Định mệnh an bài, 3 con giáp thu hái quả ngọt, tài lộc chật nhà, tiền vô như nước, xây nhà lầu - đổi xe sang - Ảnh 2
Sang tuần mới đến, tuổi Sửu có cơ hội được thưởng lớn nhờ thành tựu bạn mang lại cho công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Hợi tuy không quá tham vọng nhưng họ vẫn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để xây dựng cuộc sống thăng hoa hạnh phúc, một cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trong thời gian qua, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực nhưng vẫn chưa có bước đột phá. Bước sang tuần mới tới, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp gặp được thời cơ tốt để thăng hoa, ngoài ra tuổi Hợi còn gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái phấn chấn, công việc cũng phát triển và có nhiều điều mới mẻ. 

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): Định mệnh an bài, 3 con giáp thu hái quả ngọt, tài lộc chật nhà, tiền vô như nước, xây nhà lầu - đổi xe sang - Ảnh 3
Bước sang tuần mới tới, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Khổ tận cam lai, đếm ngược 2 ngày cuối cùng tháng cô hồn (28/7, 29/7), 3 con giáp tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời

Khổ tận cam lai, đếm ngược 2 ngày cuối cùng tháng cô hồn (28/7, 29/7), 3 con giáp tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời

Tử vi dự báo, trong 2 ngày cuối cùng tháng 7 cô hồn sẽ là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi đủ đường.

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