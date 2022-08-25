Tử vi 3 ngày cuối tuần (26/8 - 28/8): TOP 3 con giáp cán mốc giàu sang, chiêu lộc dụ tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp trải đầy hoa

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 12:45

Theo tử vi, bước sang 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp sẽ vô cùng giàu có khi cung tài lộc rộng mở, vượng vận quý nhân. Không những thế, tình duyên đỏ thắm như son.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn trở thành quý nhân của người khác. Ai làm ăn, hợp tác với con giáp này cũng đều dễ phát tài, giàu sang sung túc. Theo tử vi, sang 3 ngày cuối tuần, các kế hoạch lớn nhỏ của bạn lần lượt được thực hiện toàn bộ và mang về nhiều thành quả.

Dù đặt ra mục tiêu thăng tiến hay tiền bạc, con giáp này cũng đều vượt chỉ tiêu. Những người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, có vận phát tài. Sự nghiệp của các con giáp nam cũng lên như diều gặp gió, sẽ được sếp thưởng bất ngờ vào cuối tuần, tình duyên cũng gặp nhiều thuận lợi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26/8 - 28/8): TOP 3 con giáp cán mốc giàu sang, chiêu lộc dụ tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp trải đầy hoa - Ảnh 1
Theo tử vi, sang 3 ngày cuối tuần, các kế hoạch lớn nhỏ của bạn lần lượt được thực hiện toàn bộ và mang về nhiều thành quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, qua 3 ngày cuối tuần này, những người tuổi Tuất sẽ có thể được hưởng nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Con giáp này hãy tận dụng mọi khoảng thời gian mình có để kiếm thêm thu nhập.

Sau bao cố gắng, nỗ lực hết mình thì tuổi Tuất cũng trở thành con giáp phát tài, tiền bạc nhiều vô kể. Từ thời điểm này mà tài lộc khởi sắc rực rỡ, con giáp này có thể phát tài nhanh chóng vượt ngoài mức mong đợi của chính bản thân mình. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26/8 - 28/8): TOP 3 con giáp cán mốc giàu sang, chiêu lộc dụ tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp trải đầy hoa - Ảnh 2
Tử vi cho biết, qua 3 ngày cuối tuần này, những người tuổi Tuất sẽ có thể được hưởng nhiều khoản thu nhập ngoài lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ vô cùng may mắn, đường tình duyên và tiền tài đều như ý. Con giáp này sẽ gặp được Thần Tài khiến họ có thể kiếm ra nhiều tiền bạc. Tuổi Ngọ có thể sẽ trúng thưởng, trúng số luôn cơ đấy.

May mắn tới mức bất cứ việc gì bạn làm cũng đều suôn sẻ, tiền ít tiền nhiều không quan trọng nhưng chắc chắn là có tiền về tay. Người tuổi Ngọ hãy cứ yên tâm chuẩn bị tinh thần, chỉ sợ tới lúc đó bạn lại mệt quá chẳng kịp chạy đua cùng tài lộc thôi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (26/8 - 28/8): TOP 3 con giáp cán mốc giàu sang, chiêu lộc dụ tài, trúng số độc đắc, sự nghiệp trải đầy hoa - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ vô cùng may mắn, đường tình duyên và tiền tài đều như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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