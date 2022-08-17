Tử vi thứ Năm ngày 18/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Sửu lộ trình thăng tiến rõ rệt; Tỵ - Tuất mắc sai lầm khó sửa chữa, các mối quan hệ rạn nứt

Vận trình tài lộc tăng tiến hết nấc. Đường tài lộc sáng rõ nhờ tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của con giáp này. Vận trình tình cảm hài hòa tốt đẹp. Người tuổi này cần bao dung, thấu hiểu, quý trọng, đồng thời hãy vun vén hạnh phúc của bản thân bằng việc mang đến điều tốt đẹp và vui vẻ cho người bạn yêu.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý sẽ suôn sẻ dễ dàng. Chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Vậy nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều trước khi bắt đầu một việc nào đó.

Vận trình tài lộc của họ tương đối vững vàng. Con giáp này không cần phải quá lo lắng về các khoản chi tiêu, mua sắm khi nguồn thu nhập hiện tại đã được cải thiện ít nhiều. Vận trình tình cảm thiếu chút thoải mái. Cảm xúc bị dồn nén khiến cho tình cảm lứa đôi không còn đủ tin tưởng để chia sẻ mọi điều cùng nhau. Tử vi nhắc nhở, bạn nên mạnh dạn bày tỏ mọi việc nếu không muốn tình yêu của mình rơi vào bế tắc.

Tử vi thứ Năm dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ tiến triển rõ rệt. Con giáp này sẽ đón nhận khá nhiều tin vui lẫn sự bứt phá trong công việc nhờ thái độ nghiêm túc và nhiệt huyết.

Tuổi Dần

Dần - Thân Tương Xung dự báo có sự đối đầu trong quan niệm sống nhưng vì cái tôi quá cao nên tuổi Dần không chịu nhún nhường. Thậm chí là bạn cố "vạch lá tìm sâu" để tìm các bằng chứng nhằm chứng minh rằng người kia sai, còn bạn thì đúng.Thực Thần ghé thăm trong ngày mới truyền cảm hứng để tuổi Dần trải nghiệm những lĩnh vực mới và điều này sẽ giúp bạn sẽ lĩnh hội thêm nhiều kỹ năng và kiến thức.



Mộc - Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh cũng nên lưu ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Làm việc quá sức chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt nếu bạn muốn đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc.

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Tuổi Mão

Thương Quan nhắc nhở tuổi Mão nên chú ý đến những căng thẳng cảm xúc tiềm ẩn, học cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Đừng để những mâu thuẫn, dằn vặt từng tồn tại trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn một lần nữa, gây cho bạn và những người xung quanh cảm giác khó chịu, tổn thương.

Ngũ hành xung khắc cho thấy cơ thể của bạn đang "đình công". Bạn nên dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi, xem phim, đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè nhằm giải tỏa áp lực công việc. Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong nhà bếp và bếp lò. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra hôm nay đại cát đại lợi. Tử vi khuyên rằng, bạn chỉ cần cân bằng tốt mọi thứ xung quanh thì công việc công việc sẽ có những thành công ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc phát triển rực rỡ. Quý nhân xuất hiện mang đến cho con giáp này nhiều mối làm ăn có lợi cho việc cải thiện nguồn thu nhập. Vận trình tình cảm nở rộ đào hoa. Quý nhân xuất hiện che chở giúp cho con giáp độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu đời mình. Tình cảm chân thành sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc tuyệt diệu trong mối quan hệ yêu đương.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhớ rằng những hành động mình đã gây ra rồi thì khó mà có thể sửa chữa được. Thiên Quan có thể khiến tâm trí bạn rối bời nhưng đừng vì thế mà gây ra đổ vỡ trong mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác.



Nhờ có Tam Hợp mà khía cạnh tình cảm của bản mệnh có cơ hội thăng hoa, đây là thời điểm nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia sau quãng thời gian bận rộn. Trong khi đó, người độc thân sẽ phát sinh tình cảm với đối tượng bạn không ngờ tới. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe ổn định, tinh thần vui tươi. Nhìn chung bạn cảm thấy hài lòng với cơ thể của mình, không còn đi so sánh bản thân với người khác.

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Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ hanh thông sáng rõ. May mắn mỉm cười giúp các kế hoạch công việc của cung hoàng đạo này được tiến hành một cách nhanh chóng. Vận trình tài lộc của Ngọ dư dả, dồi dào. Nhờ những quyết định đầu từ sáng suốt trong thời gian trước mà chòm sao này có thể sẽ thu về một khoản không nhỏ.

Vận trình tình cảm trên đà đi xuống. Gia đình không đem lại cảm giác an toàn cho người cung này như trước nữa. Dương như, bạn luôn trở về nhà với cảm giác chán chường và thất vọng sau ngày làm việc mệt mỏi.

Tuổi Mùi

Ngày Chính Tài nâng đỡ sẽ tạo cơ hội để con giáp tuổi Mùi có thể cải thiện tài chính thông qua những tài lẻ của bản thân. Hãy chủ động cập nhật các kỹ năng của mình trên các trang mạng xã hội, bạn sẽ sớm tìm được một công việc bên ngoài phù hợp với khả năng.



Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh kiềm chế cảm xúc khi không hài lòng điều gì đó ở bạn đời. Bạn càng nổi giận và nói năng không phù hợp thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân trong ngày hôm nay tương đối bình ổn. Vốn là một cung hoàng đạo thông minh và tinh tế, con giáp này biết cách phát huy điểm mạnh và kiểm soát điểm yếu của mình.

Vận trình tài lộc thì tiêu tán đáng kể. Tiền bạc tích góp bấy lâu này có thể “không cánh mà bay” vì sự thiếu sáng suốt trong đầu tư của con giáp này này. Vận trình tình cảm tươi đẹp, vui vẻ. Sự chủ động cùng nhiệt tình đang giúp cho các chòm sao độc thân có thêm cảm tình từ mọi người xung quanh. Hạnh phúc đang trào khiến cho bạn luôn có được nguồn động lực để thực hiện nhiều việc khác nhau.

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Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cảm thấy làm việc một mình sẽ hiệu quả hơn, tốt cho việc sáng tạo hơn khi có Thiên Ấn nâng đỡ. Thế nhưng nếu nhận được đề nghị giúp đỡ từ đồng nghiệp, bạn cũng đừng nên thẳng thừng từ chối.



Ngày mà tuổi Dậu và một nửa của mình ý hợp tâm đầu trong mọi chuyện nhờ có sự che chở của Tam Hợp. Người độc thân cũng hứa hẹn tìm được người khác giới có cùng chí hướng để hai người dệt mộng đẹp. Sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, dường như ở bạn tỏa ra năng lượng tích cực mà ai ở gần cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thực ra khi tâm ta đang bình an, những người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở. Cách làm việc không có kế hoạch lại vừa bảo thủ vừa ngang bướng đang khiến cho con giáp này gặp phải vô vàn thách thức trong công việc.

Vận trình tài lộc sa sút nghiêm trọng vì thói quen chi tiêu phung phí, vô tội vạ của bạn. Nếu có kiềm chế bản thân, bạn sẽ rơi vào cảnh túng thiếu và hao hụt tiền tài đáng kể. Vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Dương như, người cung này đã quên mất sự chân thành mới là yếu tố cần thiết giúp tình cảm có thể khắng khít và bền lâu.

Tuổi Hợi

Tam Hội ghé thăm là lúc để con giáp tuổi Hợi có thể tìm những người đồng đội cho các dự án và mục tiêu của mình. Hãy luôn cởi mở vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ các mối quan hệ mới, thế nhưng, đừng quá nôn nóng mà gạt bỏ đi những tiêu chí của riêng mình nhé!



Thiên Quan khuyên tuổi Hợi trong ngày hôm nay cần học cách cởi mở, tránh rắc rối, gây gánh nặng cả về tâm lý và tài chính. Đây là lúc bạn học cách điều chỉnh trạng thái cá nhân, cải thiện thói quen làm việc và nghỉ ngơi phù hợp. Ngũ hành tương sinh giúp bạn sáng suốt hơn trong các quyết định, bạn cũng không dễ lung lay bởi những ý kiến của người khác. Bằng con mắt trực quan, khách quan hơn, bạn đánh giá cao hơn nỗ lực của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm