Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), thần may mắn điểm tên, 3 con giáp công thành danh toại, Quý Nhân kề cận ban tài lộc, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 22:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), 3 con giáp được thần may mắn ưu ái nên công danh sự nghiệp hưng vượng, thu nhập tiền tỷ, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), người tuổi Dậu sẽ sớm công thành danh toại. Chỉ một thời gian ngắn này mà bạn đã gặp được quý nhân, tự nhiên cơ may đến với bạn đặc biệt là tìm được mối làm ăn lớn. Nhờ vậy mà công việc kinh doanh của bạn vô cùng phát đạt, có hiệu quả tốt khiến bạn muốn dốc hết sức mình.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đây là cơ hội hiếm có để con giáp này thể hiện được năng lực thực sự của mình và được cấp trên công nhận trở lại. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán, hãy chú ý hơn đến tiểu tiết, điều đó có thể giúp bạn nắm bắt được thời cơ quý báu và tránh được những sai lầm chết người.

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), thần may mắn điểm tên, 3 con giáp công thành danh toại, Quý Nhân kề cận ban tài lộc, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Theo tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), người tuổi Dậu sẽ sớm công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10) có nói, nguồn thu nhập của tuổi Mùi đã tăng lên, khiến những con Dê sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công như ý. Khi những chòm sao xấu đi qua người tuổi Mùi sẽ có cơ may phát triển sự nghiệp của mình một cách thoải mái hơn rất nhiều tha hồ mà tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài mang tiền đến tận cửa. Người tuổi Mùi hãy đón lấy cơ hội ngàn năm có một này để phát huy sức mạnh của mình tạo tiền đề cho một tương lại rủng rỉnh giàu có hơn nhé.

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), thần may mắn điểm tên, 3 con giáp công thành danh toại, Quý Nhân kề cận ban tài lộc, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10) có nói, nguồn thu nhập của tuổi Mùi đã tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), đây là thời điểm có nhiều thay đổi tích cực của người tuổi Dần. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện tài năng, gặt hái thành công liên tiếp. Bản mệnh sẽ có lộc trong đường kinh doanh, buôn bán. Những con giáp làm ăn lớn sẽ nhận được lợi nhuận “khủng” hoặc đạt được hợp đồng giá trị vượt sức tưởng tượng.

Tử vi 12 con giáp có nói, tuổi Dần càng kiếm bộn tiền. Chưa kể tới, con giáp này còn thăng hoa ở cả vận trình công danh – sự nghiệp. Dần hoặc thăng chức tăng lương hoặc đổi môi trường, lĩnh vực công tác với mức đãi ngộ vô cùng mỹ mãn. Cuộc sống của con giáp này phong phú hơn nhờ vận đào hoa.

Tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), thần may mắn điểm tên, 3 con giáp công thành danh toại, Quý Nhân kề cận ban tài lộc, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Theo tử vi tuần mới (3/10 - 9/10), đây là thời điểm có nhiều thay đổi tích cực của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, vận trình rực sáng, 3 con giáp công thành danh toại, tiền của dư dôi, làm chơi ăn thật, vạn sự như ý

Kể từ ngày mai, vận trình rực sáng, 3 con giáp công thành danh toại, tiền của dư dôi, làm chơi ăn thật, vạn sự như ý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai, 3 con giáp đón sự nghiệp thăng hoa, tiền của dư dôi vô cùng, giàu sang phú quý, nhàn nhã hưởng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi ngày 3/10 tử vi ngày 3/10/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới