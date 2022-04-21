Tử vi tuần mới (25-30/4): Top 3 con giáp thuận duyên nhân đôi, duyên tình cập bến, duyên tiền ấm túi, tài vận lên ngôi

3 con giáp may mắn tình duyên lẫn tiền bạc trong tuần mới!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của bạn có nhiều khởi sắc trong tuần mới, con giáp sẽ có cơ hội khẳng định được bản thân và giải quyết được vấn đề từng phát sinh của mình. Con đường thăng tiến rộng mở khi bạn có thể được cấp trên chú ý tới. Đây có thể là một tuần bận rộn và bạn không nên làm việc quá sức và bỏ qua sức khỏe của mình.

Tuổi Dậu

Bạn là người siêng năng, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong sự nghiệp. Chính tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà bạn luôn nhiệt huyết, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống ngày càng đi lên. Bước vào một thời điểm nhất định, bạn sẽ công thành danh toại, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi vì gặp được quý nhân, công việc có nhiều chuyển biến từ bại thành thắng, con đường tình cảm cũng sẽ thăng hoa hơn rất nhiều. Vào thời điểm cuối tuần, đường tài lộc của bạn sẽ tới cực thịnh, người đầu tư có số phú quý giàu sang và sự sung túc sẽ đến trong tầm tay.

Tuổi Mão

Bạn vốn hiền lành, nhân hậu, ưa cuộc sống dĩ hòa vi quý và thường gặp được nhiều may mắn bởi có quý nhân phù trợ. Bạn cũng là một người rất thông minh, sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở và luôn tự mình tìm kiếm giải pháp để có thể thay đổi cuộc sống của mình chứ không than vãn.

Trong tuần mới, cuộc sống sẽ có nhiều điểm thăng hoa và chuyển biến tích cực. Nếu như tuần trước gặp nhiều khó khăn thì mọi chuyện sẽ dần khởi sắc trong tuần này. Đầu tuần, công việc đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo những hỷ sự bất ngờ khác, tài vận cũng vì thế mà đi lên. Vào giữa tuần, bạn thậm chí có cơ hội gặp được quý nhân, giúp đỡ và tạo điều kiện để con giáp tìm được hướng đi mới, phát triển hơn vào cuối năm nay, hãy tranh thủ cơ hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-moi-25-30-4-top-3-con-giap-thuan-duyen-nhan-doi-duyen-tinh-cap-ben-duyen-tien-am-tui-tai-van-len-ngoi-463613.html