Tử vi 12 con giáp thứ 5 (21/04/2022), DẦN thận trọng tài chính, NGỌ gia tăng thu nhập

Thu nhập ổn định, lại không có quá nhiều khoản cần chi nên con giáp này vẫn giữ được cho mình nguồn tích luỹ vững vàng.

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 21/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, dự định của tuổi Tý được tiến triển suôn sẻ. Bản mệnh tìm được cơ hội để phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, mở rộng đường quan lộc.

Vận trình tình cảm vượng sắc, người độc thân cũng sớm tìm được tri kỷ sau khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều may mắn liên quan tới việc được thăng tiến trong công việc. Bản mệnh không chỉ đảm đương tốt công việc chính mà còn làm thêm vài công việc tay trái.

Từ công việc chính cho tới nguồn thu phụ đã giúp cho con giáp này có thể trang trải tốt cho cuộc sống hiện tại.

Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có cơ hội gắn kết trở lại sau những tranh cãi trước đó. Cả bạn lẫn người ấy đều nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương.

Tuổi Dần

Vốn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm, song tuổi Dần đừng vì thế mà nhẹ dạ cả tin ai nói gì cũng răm rắp nghe theo. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn hay kinh doanh. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng đối với các quyết định liên quan tới tài chính.

Bản mệnh cảm nhận rõ tình yêu, sự toàn tâm toàn ý mà người ấy dành cho mình. Người độc thân dễ dàng tìm được người ưng thuận trong các mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian nan. Bản mệnh đã bảo thủ lại còn thêm cố chấp, xem nhẹ ý kiến của người khác mà khăng khăng làm theo ý mình. Con giáp này sẽ sớm tìm lại được vận may cho mình từ tính cách mềm mỏng, khôn khéo.

Con giáp này sống tiết kiệm, lại chi tiêu khéo léo nên dù thu nhập có chững lại cũng đủ trang trải cho các nhu cầu cá nhân.

Vận trình tình cảm được cải thiện, các cặp đôi tháo gỡ các hiểu lầm trước đó với nửa kia. Sự thẳng thắn, bao dung là những điều cần thiết để cả hai thêm gần gũi nhau hơn.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể là những yếu tố giúp cho con giáp này có được những bước đi chắc vững trên đường sự nghiệp. Tuy vậy, bản mệnh đừng vội để cho chút thắng lợi trước mắt khiến bản thân quên mất phải tiếp tục cố gắng. Công việc chính được cho là nguồn thu nhập chủ yếu của con giáp này trong ngày.

Sự cố chấp, cái tôi quá lớn của cả hai người càng đẩy xa khoảng cách trong mối quan hệ tình cảm này. Mâu thuẫn sẽ nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm nếu như không có bất cứ sự nhường nhịn nào.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 21/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái bất ổn khiến người tuổi Tỵ không thể tập trung để làm tốt việc gì, sớm muộn gì cũng bị cấp trên khiển trách.

Thu nhập không tăng, song các khoản phát sinh lại vượt ngoài dự tính khiến con giáp này dần mất khả năng kiểm soát.

Bản mệnh dần mất đi cảm giác an toàn khi ở cạnh người ấy, dường như đang có bức tường vô hình nào giữa hai con người. Có thể là trái tim của một trong hai người đã không còn hướng về người còn lại nữa.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, bản mệnh dễ dàng tìm được quý nhân để soi đường dẫn lối cho mình. Bản lĩnh ngút trời, lại dám nghĩ dám làm nên bản mệnh có thể nắm bắt tốt mọi cơ hội thể hiện năng lực bản thân.

Người làm kinh doanh có thể ký kết thêm vài hợp đồng mới, gia tăng đáng kể nguồn thu nhập hiện tại.

Vận trình tình cảm dễ có xáo trộn do xuất hiện xung đột, bất hoà trong cuộc sống hôn nhân. Cả hai người bắt đầu sinh ra cảm giác buồn chán, mệt mỏi và không còn muốn nỗ lực vun vén cho tình yêu này nữa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 21/4/2022, những người đang làm công việc kinh doanh được quý nhân giới thiệu đối tác làm ăn tiềm năng, đồng thời tìm được khách hàng phù hợp. Đừng quên bồi dưỡng thêm cho mình những kỹ năng mềm khác trong vòng xoáy hiện đại như hôm nay. Vận trình tài lộc có điểm sáng, nguồn thu nhập chủ yếu trong hôm nay lại đến từ các nghề tay trái.

Chưa bao giờ con giáp này cảm nhận được rõ ràng tình cảm, sự hết lòng của người ấy đối với mình. Bản mệnh mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại và cũng toàn tâm toàn ý để vun vén cho tình yêu này.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Bản mệnh dần tìm được hướng đi mới trong công việc, đồng thời cũng được tạo cho không gian phù hợp để phát triển bản thân. Vận trình tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh đếm tiền mỏi tay vì doanh thu cứ ùn ùn chảy vào túi.

Vận trình tình cảm kém sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi dần phai sắc vì thiếu đi sự tin tưởng, và cả tình yêu. Thay vì cứ mãi trốn tránh khúc mắc đang tồn tại thì cứ hãy thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ trong lòng.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, điềm báo bị lừa lọc, bội phản nếu niềm tin không được đặt đúng chỗ. Dù là người thân thiết cách mấy, tuổi Dậu cũng không nên nhẹ dạ cả tin.

Vận trình tài lộc có biến động do ap lực về tài chính càng ngày càng lớn. Hơn nữa, bản mệnh gặp họa tiểu nhân đeo bám nên lo lắng, bồn chồn không yên.

Mối quan hệ đang đứng trên bờ vực rạn nứt vì tình yêu dù có lớn tới đâu cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Sự ích kỷ, trẻ con của con giáp này còn vô tình tạo ra vết thương sâu nặng cho người ấy.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Tận dụng sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, con giáp này từng bước tạo nên bước ngoặt cho mình. Cơ hội không tự nhiên mà có, may mắn là người tuổi này luôn hiểu rõ điều đó.

Vận trình tài lộc có điểm sáng, bản mệnh có thể giải quyết khá nhiều nỗi lo liên quan tới tài chính.

Vận trình tình cảm sa sút, tình yêu đã không trọn vẹn nay càng thêm buồn phiền. Con giáp này không tìm được sự cảm thông hay sẻ chia từ người ấy trong lúc gần như rơi vào đường cùng.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 5 ngày 21/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, cơ hội luôn hiện diện trước mắt, chỉ chờ người tuổi Hợi nắm bắt là làm biến chuyển mọi kết quả không may. Nhưng chừng nào bạn còn nhìn nhận mọi thứ bi quan thì vẫn còn cứ đứng yên một chỗ. Vận trình tài lộc rủng rỉnh, bạn chẳng lo không có cái ăn cái tiêu khi nguồn thu vẫn cứ tăng đều.

Người độc thân mãi đắm chìm trong các cảm xúc tiêu cực vì mãi mà chưa tìm được một nửa yêu thương. Duyên chưa tới, khuyên bản mệnh chẳng nên gượng ép hay đau buồn làm gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm