Tử vi giữa tháng 5, top 3 con giáp ‘sa hũ’ vàng, tiền tài đột biến gia tăng, THÂN-MÃO-MÙI được gọi tên

Bằng chứng là công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ. Với người kinh doanh, buôn bán, việc giải tỏa được ách tắc về hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh… sẽ giúp đương số bội thu, tiền vàng tới tấp chảy về túi.

Với vận quý nhân vượng ngay từ giữa tháng 5, nhưng chưa thực sự rõ ràng, phải chờ tới thời điểm từ giữa tháng thì hung cát thế nào mới tỏ tường.

Người làm công ăn lương được khẳng định năng lực, gia tăng hay củng cố địa vị trong tập thể mà thu về mức lương/ lợi nhuận cũng tốt hơn. Việc ký kết hợp đồng thuận lợi bất ngờ, vì giai đoạn trước đó tưởng chừng như kèo ngon đã bị hủy, ai ngờ tới phút cuối vẫn thành công mĩ mãn.

Nhờ kiếm được tiền mà những khó khăn, rắc rối trước đó của những chú Khỉ đều được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù trước đây, con giáp này khá bất cẩn nhưng đến giờ họ cũng đã cải thiện rất nhiều khuyết điểm của mình, được tập thể ghi nhận và đánh giá cao. Mức tiền kiếm được tăng tiến tỷ lệ thuận với năng lực bản thân, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, cứ có công ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mão

Tất cả những điều không may mắn về tiền bạc hay công việc của tuổi Mão thời gian trước đó đều sẽ bị thổi bay từ giữa tháng 5 trở đi. Vận khí hanh thông bất ngờ, ví như ánh nắng chói chang của mùa Hạ soi chiếu khắp nơi, đương số làm gì cũng gặt hái thành quả nhất định, dù ít hay nhiều, nhưng có công sức bỏ ra ắt thu về khoản lợi nhuận tương xứng.

Đa phần người tuổi Mão khá giỏi trong việc kiếm tiền, chỉ là họ không thích để mọi người xung quanh thấy được điều đó. Tầm nhìn của họ cũng rộng mở theo thời gian chứ không còn hạn hẹp hay bảo thủ nữa, nên họ luôn chủ động nắm bắt cơ hội tốt.

Thời gian từ giữa tháng 5 trở đi, sự nỗ nực của bản thân được cộng hưởng với một chút may mắn từ vận khí, cuộc sống của người tuổi Mão luôn sung túc, không lo thiếu thốn bởi đã có nguồn thu nhập thụ động đến từ nhiều hạng mục khác nhau, cả đầu tư bất động sản có, chứng khoán có, kinh doanh buôn bán có…

Tuổi Mùi

Việc đặt mục tiêu hay lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết chính là điểm mạnh của người tuổi Mùi. Đương số dễ dàng xác định được những thứ mình cần, tự tin theo đuổi đến cùng, thành quả đạt được khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Đặc biệt, từ giữa tháng 5 trở đi, người tuổi Mùi không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân và cả những người xung quanh.

Có thể nói, phàm những ai cầm tinh con Dê không thiếu cơ hội để kiếm tiền, đồng thời họ cũng nắm bắt được nhiều bài học, quy luật kinh doanh nên làm việc gì cũng không lo thua lỗ, chỉ là họ đã thực sự mong muốn làm điều gì đó hay chưa mà thôi.

Thời gian tới, bằng sự nỗ lực và sáng suốt của bản thân, cộng thêm với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh hội chiếu, bản thân tuổi Mùi có thể chiêm nghiệm rất rõ ràng về những thay đổi tích cực sắp xảy tới.

Không ai khác, chính bạn mới làm chủ cuộc đời mình, vì thế, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát, tập trung toàn bộ tinh lực cho nó, ngoảnh đi ngoảnh lại, đương số sẽ thấy năng lực làm việc gia tăng, địa vị được khẳng định, tiền bạc cũng không ngừng đổ về túi một cách ổn định và thường xuyên chứ không còn cảnh nay đầy mai vơi nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.