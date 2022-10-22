Tử vi tuần mới (24/10 – 30/10) dự báo, 3 con giáp được vận trời định sẵn, trúng số độc đắc, không làm đại gia cũng nhét tiền chật két

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 21:39

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), 3 con giáp này được thần tài chiếu cố, gặp nhiều may mắn, cuộc đời bước sang trang mới đỉnh cao và rực rỡ hơn.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính siêng năng, cần cù. Trong cuộc sống, họ có thể gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng mà luôn nỗ lực vươn lên. Bước sang tuần mới (24/10 – 30/10), vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp này sẽ có những thay đổi bất ngờ, bứt phá thành công "một bước lên tiên".

Tử vi tuần mới (24/10 – 30/10) dự báo, 3 con giáp được vận trời định sẵn, trúng số độc đắc, không làm đại gia cũng nhét tiền chật két - Ảnh 1
Tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Dậu có thể sẽ trúng số, gặp được nhiều quý nhận và nhận được những cơ hội tốt trong công việc và cả trong chuyện tình cảm.(Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), con giáp này luôn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên kiếm được nhiều cơ hội đổi đời. Dù có gặp khó khăn gì, tuổi Dậu cũng sẽ nhanh chóng vượt qua để thu về quả ngọt. Từ tuần mới (24/10 – 30/10) cho tới cuối năm, người cầm tinh con gà sẽ liên tục nhận được tin vui, cuộc sống và công việc đều thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có xu hướng tăng và ổn định. Ngoài nguồn thu chính, thu nhập ngoài luồng của con giáp này cũng tăng mạnh. Họ gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là khi tham gia chơi xổ số.

Nhiều khả năng, những kế hoạch hay dự định lớn như mua nhà, xe cộ, đi du lịch... của người tuổi Ngọ sẽ được tiến hành suôn sẻ trong tháng này vì áp lực vật chất đã được giải tỏa.

Tử vi tuần mới (24/10 – 30/10) dự báo, 3 con giáp được vận trời định sẵn, trúng số độc đắc, không làm đại gia cũng nhét tiền chật két - Ảnh 2
Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Ngọ được vận trời định sẵn, trúng số độc đắc, không làm đại gia cũng nhét tiền chật két (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Họ sống hòa đồng, gần gũi nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, tuổi Thân luôn cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân.

Tử vi tuần mới (24/10 – 30/10) dự báo, 3 con giáp được vận trời định sẵn, trúng số độc đắc, không làm đại gia cũng nhét tiền chật két - Ảnh 3

Tử vi dự báo, tuần mới (24/10 – 30/10) con giáp này sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát. Bản mệnh đưa ra được những ý kiến sáng tạo, có hiệu quả nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Tuổi Thân đang làm kinh doanh cũng gặp cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, tiền tài dồi dào hơn trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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