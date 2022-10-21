Tháng 11 sắp tới, 3 con giáp được thần tài, thần may mắn chiếu cố nồng hậu, chạy trời không khỏi ‘cơn mưa tài vận’, làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ

Tử vi dự báo tháng 11 sắp tới , vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

Tuổi Dần gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình.

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

Tuổi Ngọ

Đối với người tuổi Ngọ, sự nghiệp của bạn có xu hướng ngày càng đi vào sự ổn định tháng 11 sắp tới. Tuy vẫn không thể tránh được những trở ngại và thử thách nhất định trong việc giải quyết vấn đề nhưng do được các sao may mắn chiếu mệnh nên về cơ bản bạn sẽ có thể gặp hung hóa cát và giải quyết mọi việc một cách êm thấm.

Tử vi dự báo tháng 11 sắp tới, bạn còn có tài tinh hậu thuẫn, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy những người cầm tinh Ngựa có thể mong đợi tìm kiếm tài lộc từ những mối hợp tác làm ăn mà bản thân đã dành công sức xây dựng. Thời gian này hãy chú ý nhiều hơn đến cơ hội ra ngoài công tác, có thể bất ngờ sẽ vô tình xuất hiện.

Đồng thời, chuyện tình yêu nên giữ nguyên hiện trạng, đừng cố gượng ép hay níu kéo điều gì một cách khiên cưỡng vì nếu có người mới thì mối quan hệ đó cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Ngoài ra, bạn nên cẩn trọng đến những hoạt động thể chất thời điểm cuối năm vì sức khỏe bạn không tốt.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Họ sống thực tế và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Không những thế bản thân người tuổi Mùi luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công.

Theo tử vi học, tháng 11 sắp tới những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chính vì thế, cuộc sống của họ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm