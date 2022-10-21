Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:53

Tử vi dự báo từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp này đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tương đối lý tính, cho dù là công việc hay cuộc sống, hay trong chuyện tình cảm hôn nhân, đều không bao giờ đưa ra những quyết định nóng vội, bốc đồng, đều phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới thực hiện.

Tử vi dự báo từ nay đến hết năm 2022, do bước vào cục diện tương hợp nên mọi mặt đều thuận lợi. Công việc của con giáp này trôi chảy, tiền bạc không phải lo lắng, đặc biệt chuyện tình cảm thăng hoa chưa từng có. Người độc thân sẽ sớm gặp được người trong mộng, còn người đã có gia đình sẽ có them lộc về con cái.

Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Tử vi dự báo từ nay đến hết năm 2022, tuổi Tỵ cơ may trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất thì phải nói đến Mùi. Tử vi dự báo từ nay đến hết năm 2022, được dự đoán là thời gian ‘đại lợi’ của những người tuổi Mùi. Họ là những người được thần tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn khi tham gia xổ số.

Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2

Theo sách tử vi, từ nay đến hết năm 2022, công việc kinh doanh của người tuổi Mùi tiến triển triển vô cùng thuận lợi. Các dự án kinh doanh của bạn đều thuận buồm xuôi gió, mặt hàng bạn rao bán luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”. Ngoài ra, bạn nhận được sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nên không lo gì thiếu vốn làm ăn, kinh doanh. Tháng 10 sẽ là khởi đầu cho 3 tháng làm ăn thuận lợi, phát đạt cuối năm nay của người tuổi Mùi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3

Sách tử vi con giáp có nói, từ nay đến hết năm 2022, con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối năm 2022 người tuổi Hợi càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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