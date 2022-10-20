Sắp tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Theo tử vi , tháng 11 sắp tới là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ. Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

Tử vi dự báo tháng 11 sắp tới, với tuổi Dần, vận trình sự nghiệp của bạn trong các tháng cuối năm khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được tối ưu hóa, có lợi cho việc phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn.

Cấp trên sẽ nhìn ra khả năng của người tuổi này và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với người tuổi Dần để đôi bên cùng có lợi.

Tử vi dự báo tháng 11 sắp tới, tuổi Dần may mắn ngập tràn, trúng số độc đắc dễ như chơi, tiền bạc cứ vơi lại đầy, tiêu xài mãi không hết. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vô cùng thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống. Đa phần những người tuổi Tuất sẽ có công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Tử vi dự báo tháng 11 sắp tới, tuổi Tuất sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống họ thăng hoa viên mãn thành công hơn người. Trong thời gian tới, những người tuổi Tuất sẽ vô cùng thành công, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì từ giờ đến cuối đời sẽ sung túc đủ đầy, muốn gì có đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm