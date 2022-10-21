Đầu tháng 11 năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc bất ngờ, đếm tiền mỏi tay, công danh khởi phát, phất lên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 22:07

Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022, 3 con giáp này cuộc sống gặp nhiều may mắn, bất ngờ đổi vận, giàu lên nhanh chóng khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính cách rộng rãi, làm việc gì cũng cởi mở, các mối quan hệ cũng rất tốt đẹp, có rất nhiều bạn bè tốt. Tính cách lạc quan, yêu đời chính là điểm nhấn, sức hút của con giáp này.

Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022, do có thái tuế tương trợ, rất nhiều việc đều tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Công việc làm một được hai, thu nhập gấp ba gấp bốn thời kỳ đầu năm, tiền tiêu không hết. Đặc biệt, vận đào hoa rực sáng, tình cảm hôn nhân, gia đình ngày một nồng ấm, hạnh phúc.

Đầu tháng 11 năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc bất ngờ, đếm tiền mỏi tay, công danh khởi phát, phất lên giàu sang - Ảnh 1
Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022, tuổi Tý sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc bất ngờ, đếm tiền mỏi tay, công danh khởi phát, phất lên giàu sang. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022, đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Đầu tháng 11 năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc bất ngờ, đếm tiền mỏi tay, công danh khởi phát, phất lên giàu sang - Ảnh 2

Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng 11 sắp tới. Nếu vào những tháng trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì sang tháng 11, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần.

Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì đầu tháng 11 năm 2022 quả là một tháng thành công mỹ mãn đối với bạn.

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên Tỵ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, càng chưa bao giờ biết nản chí là gì. Họ chăm chỉ, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đầu tháng 11 năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, trúng số độc đắc bất ngờ, đếm tiền mỏi tay, công danh khởi phát, phất lên giàu sang - Ảnh 3

Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022, con giáp giàu có này sẽ có vận may bùng nổ, tài lộc nhân đôi, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, không ngừng cố gắng thì Tỵ ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong tháng 11 sắp tới.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được

Dự đoán từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp trúng số phát tài, phú quý giàu sang, bạc tiền chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được

Tử vi dự báo từ nay đến hết năm 2022, 3 con giáp này đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo đầu tháng 11 năm 2022 3 con giáp sự nghiệp lên hương

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 45 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông