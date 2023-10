Tử vi tuần mới (2/5 - 8/5): Tổ tiên ban lộc nên làm gì cũng thuận, 3 con giáp tiền chảy ào ào vào túi, "gánh tiền mỏi lưng" muốn nghèo cũng khó

Tuổi Tý

Người tuổi Tý linh hoạt, dễ thích nghi và rất có năng lực, khi gặp bất cứ vấn đề gì sẽ không bỏ chạy, rất tỉ mỉ và chu đáo trong công việc, đồng thời cũng rất đứng đắn để giải quyết các xung đột. Tử vi tuần mới (2/5-8/5) dự đoán con giáp tuổi Tý sẽ có giải thưởng lớn và đại cát, may mắn, phú quý, không thiếu tiền, bản lĩnh vững vàng, biết chí tiến thủ ở nơi làm việc và cải thiện phần thưởng một cách rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, họ nên lưu ý rằng chỉ tiết kiệm không phải là cách, tiền sinh ra tiền là vua, sau rất nhiều cố gắng, cuộc sống sẽ đáng ghen tị nhất trong tương lai, và bạn sẽ cũng gặp may mắn về tình duyên, bạn sẽ được mùa trong tình duyên và sự nghiệp, đồng thời vận đào hoa vẫn được duy trì, tài lộc của bạn cũng vì thế mà tăng theo.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng tìm kiếm sự đam mê trong công việc. Thời gian tới may mắn và tài vận của tuổi Mùi sẽ dần được cải thiện, những món nợ tưởng chừng như không thể trả nổi thì bất ngờ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp hơn. Tử vi tuần mới (2/5-8/5) dự đoán tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có người sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ.

Từ giai đoạn này, tuổi Mùi sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.