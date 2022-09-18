Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9): phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho 3 con giáp này, đại cát đại lợi, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương

3 con giáp may mắn này chuẩn bị tinh thần gánh lộc về nhà, tiền bạc bội thu khi bước sang tuần mới (19-25/9).

Tuổi Dần Dần là con giáp phát tài tuần này (19-25/9). Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được. Ảnh minh họa: Internet Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Hoàn thành tốt những công việc trên, bạn không lo mình không được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ được dự báo là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc trong tuần mới này (19-25/9). Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong tuần này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục. Từ giai đoạn này, tuổi Tỵ sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay. Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tuần mới này (19-25/9), những người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Hợi trong tháng 9 dương lịch này. Ảnh minh họa: Internet Dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh thì Hợi cũng đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc cho con giáp này. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Hợi cũng cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông. Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Đặc biệt, Hợi sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mỹ mãn. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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