Bạn cần cẩn trọng trong công việc vì có thể mâu thuẫn với đồng nghiệp trong cơ quan. Trong tuần này, vì công việc gặp nhiều áp lực nên bạn hãy dành thời gian cho gia đình, người yêu và bạn bè. Nếu bạn còn độc thân thì nên dành thời gian suy xét lại tình cảm của bản thân hoặc tham gia nhiều hoạt động để tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn.

Trong tuần này, người tuổi Tý sẽ kém may mắn hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, nó không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của họ.

Đặc biệt, những người tuổi Tý cần đặc biệt cẩn trọng vào ngày Thứ Ba, đề phòng kẻ xấu hãm hại.

Tuổi Sửu

Đây là một tuần đầy biến động trong công việc đối với người tuổi Sửu. Mặt khác, tần suất bạn phải gặp những người khác giới sẽ cao hơn và điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn.

Về chuyện tình cảm, trong tuần này người tuổi Sửu dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với người yêu. Đặc biệt, vào ngày Thứ Tư, bạn hãy đề phòng những tình huống có thể khiến bạn hao tốn tiền bạc hoặc gặp tai nạn khi đi công tác xa.

Tuổi Dần

Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Phúc và Thiên Cát cát tinh nên đây là cơ hội tốt để tình yêu của bạn mặn nồng hơn. Trong tuần này, tình yêu của người tuổi Dần đặc biệt khởi sắc, ngày cả hai về chung một nhà sẽ không còn xa.

Về phương diện công việc, mặc dù gặp nhiều áp lực nhưng chắc chắn bạn sẽ hoàn thành mọi công việc được giao một cách xuất sắc. Tất cả các mục tiêu mà bạn đặt ra trong công việc cũng dần được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Một tuần đầy may mắn sẽ mở ra với những người làm kinh doanh, bạn sẽ bất ngờ thu được một khối lợi khổng lồ.

Trong tuần, người tuổi Dần cần đặc biệt cẩn thận vào ngày Thứ Năm, bởi bạn có thể bất ngờ gặp đại họa.

Tuổi Mão

Trong tuần này, vì một vài trở ngại nhỏ trong công việc mà tinh thần của người tuổi Mão có thể bị suy sụp. Cho dù bạn là người có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt nhưng mối quan hệ của bạn và những người xung quanh khá căng thẳng.

Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến tài chính cũng gặp nhiều bất ổn. Do đó, bạn cần lập kế hoạch cụ thể để hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.

Không chỉ công việc, tiền bạc mà tình duyên của người tuổi Mão cũng gặp nhiều rắc rối, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ngày càng tăng theo thời gian. Tình cảm của bạn và người yêu có thể xuất hiện người thứ ba.

Tuổi Thìn

Trong suốt tuần này, mọi việc của người tuổi Thìn đều khá bình ổn, mọi thứ đều ở mức trung bình. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá vất vả. Mặc dù công việc có lúc thăng, lúc trầm nhưng bạn phải cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Còn về tình cảm, tuần này mọi chuyện liên quan về mặt này của người tuổi Thìn không có quá nhiều biến động. Tuy vận đào hoa khởi sắc nhưng cần phải đặc biệt cẩn thận khi tiếp xúc với những người khác giới. Bởi lẽ, vận đào hoa xấu sẽ mang đến cho bạn những mối nhân duyên không mấy tốt đẹp, thậm chí nó còn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bạn.

Tuổi Tỵ

Tuần này, người tuổi Tỵ cần đặc biệt cẩn thận vì một số kẻ tiểu nhân tâm địa xấu xa có thể lợi dụng sơ hở của bạn để bêu xấu với cấp trên, làm giảm uy tín, ngăn chặn con đường thăng tiến của bạn. Vì thế, trong công việc, người tuổi Tỵ cần thận trọng ở mức cao nhất, đừng để xảy ra sai sót.

Nếu bạn đang có ý định chi tiền cho một khoản nào đấy thì cần phải cẩn thận, tham khảo ý kiến của những người thân cận để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đặc biệt, cần đề phòng những người tuổi Tuất, Ngọ hay Sửu.

Tuổi Ngọ

Đây là một tuần đầy may mắn với những người tuổi Ngọ. Nhìn chung, tuần này bạn sẽ có một tuần làm việc vô cùng năng động. Dù tài chính hay công việc đều không gặp nhiều áp lực.

Nhờ có sao may mắn Bách Việt dẫn lối nên dễ dành được tình cảm của người khác, vậy nên người tuổi con giáp này đừng quá do dự trong chuyện tình cảm. Nếu tìm thấy được người phù hợp, bạn đừng ngại ngần tiến tới.

Tuổi Mùi

Nhờ có quý nhân phù trợ mà công việc của người tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ cần thi hành đúng như kế hoạch đã đặt ra thì chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Về vấn đề tài chính, bạn không cần phải lo lắng vì nó vô cùng ổn định. Điều bạn cần đặc biệt quan tâm đó là cải thiện những mối quan hệ với đồng nghiệp hay cấp trên của mình, việc này sẽ giúp công việc của bạn trở nên thuận lợi hơn.

Tuổi Thân

Đây sẽ là một tuần vô cùng bình yên với những người tuổi Thân. Mọi việc xảy ra đều đúng với dự tính của bạn trước đó. Tài lộc cũng ổn định, tuy có nhiều việc xảy ra ngoài dự kiến nhưng những khó khăn đó chỉ là tạm thời, bạn sẽ khắc phục nhanh chóng.

Về mặt tình cảm, mặc dù bạn với nửa kia có thể xảy ra một vài mâu thuẫn nhưng cuối cùng mọi việc cũng sẽ đâu vào đó, sức khỏe cũng không có gì cần phải lo lắng.

Tuổi Dậu

Nhờ năng lực phán đoán chính xác của bản thân mà bạn có thể thu được lợi ích từ những đánh giá chính xác của mình. Nếu có ý định đầu tư thì nên đợi đến cuối tuần để tỷ lệ thành công cao hơn.

Trong tuần này, mọi mối quan hệ của bạn từ gia đình đến bạn bè, tình yêu đều vô cùng lý tưởng. Điều duy nhất bạn cần làm đó là dành cho mình thời gian nghỉ ngơi để tránh những áp lực trong cuộc sống gây ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

Tuổi Tuất

Bạn sẽ bắt đầu một tuần vô cùng khó khăn vì mất đi cảm hứng làm việc. Đừng bao giờ cố ép bản thân phải làm việc theo những khuôn mẫu có sẵn và hãy giải phóng bản thân. Tốt nhất nên dành thời gian thư giãn, hít thở không khí trong lành giúp tinh thần sảng khoái và hứng thú hơn trong công việc.

Tuổi Hợi

Dù đầu tuần bạn phải đối diện với một số khó khăn nhưng đừng lo lắng vì giữa tuần bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn và vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, nhờ có quý nhân phù trợ nên dễ dàng đạt được kết quả tốt.

Nếu là người kinh doanh, buôn bán thì đây là một tuần vô cùng may mắn với bạn vì có thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, sẽ còn có nhiều tin tốt lành khiến bạn không thể ngồi yên.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.