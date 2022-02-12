Tử vi tuần mới (14/2 - 20/2): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 07:00

3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, thu về nhiều may mắn trong tuần mới sắp tới.

Tuổi Dậu 

Bản thân con giáp tuổi Dậu có tài năng hơn người, sự ưu tú sớm được thể hiện ngay từ những ngày trẻ tuổi. Với khí chất ôn hoà, điềm tĩnh nên họ cũng là những người biết cảm thông và giàu lòng nhân ái. Trong cuộc sống lẫn công việc, người tuổi Dậu khéo léo, mềm dẻo trong cách đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Là người có lập trường kiên định, tuổi Tân Dậu muốn theo đuổi điều gì là họ phải làm bằng được. Nếu trong cuộc sống họ là người nhân hậu, bao dung thì trong công việc, họ thể hiện rõ sự tỉ mỉ và thận trọng. Họ quyết liệt trong công việc là vậy nhưng rất biết chừng mực, không đến mức lấn lướt người khác.

Tử vi tuần mới (14/2 - 20/2): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

So với thời gian trước thì trong tuần mới tới này, cuộc sống của Dậu cũng có nhiều chuyển biến mới. Tài lộc vượng phát đủ để họ đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều quan trọng, tuổi Dậu cần thận trọng trong mọi quyết định. Vận may tình duyên của Dậu trong thời gian này sẽ nở rộ, đơm hoa kết trái. Những người độc thân có cơ hội tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn, còn những cặp đôi yêu nhau có thể tính đến chuyện lâu dài. Các mối quan hệ trong gia đình cũng thuận hoà, vui vẻ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có sự bôn ba trong những năm tuổi trẻ để rồi khi vào trung niên, họ được hưởng cuộc đời vinh hoa hiển đạt. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Bởi vậy, người tuổi Thìn nhận được nhiều cảm tình của mọi người xung quanh.

Tuổi Thìn luôn muốn bản thân có sự phát triển tốt đẹp, ổn định lâu dài nên họ không ngừng cố gắng trải nghiệm để cải thiện mọi thứ. Họ cũng là người nặng gánh trách nhiệm, khả năng thích nghi với môi trường tốt dù ở trong hoàn cảnh nào.

Tử vi tuần mới (14/2 - 20/2): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Trong tuần mới dự báo, tuổi Thìn có thể gặt hái được nhiều thành quả mới trong công việc. Nhờ có khả năng nhìn nhận, quan sát tinh tường cùng với các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Thìn sẽ đạt được mục tiêu một cách thuận lợi. Tuy vậy, Thìn cũng cần cảnh giác với mọi tình huống, không nên quá hời hợt bởi đôi khi thành công nhờ mối quan hệ rộng rãi thì tuổi Thìn cũng có thể thất bại vì đặt sự tin tưởng nhầm người. Cho nên, trong thời gian này, cơ hội lắm thì thách thức cũng nhiều, tuổi Thìn cần sáng suốt khi đưa ra mọi quyết định để tránh bản thân chịu thiệt thòi.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người có tài, sinh thuận mùa, thuận giờ thì cuộc đời sớm thành công. Bản thân tuổi Tỵ có chí nhưng chưa gặp thời, nỗ lực nhiều nhưng cuộc đời lắm chông gai, mệt mỏi vẫn chưa thành toàn cho họ được nhiều như mong đợi. Người tuổi Tỵ sống tình cảm lại có khả năng nhẫn nhịn tốt. Họ hiểu sâu sắc được việc "thêm bạn bớt thù" nên trong cuộc sống lẫn công việc, tuổi Tỵ rất nhiều bạn bè và cũng ít khi vướng vào thị phi, tai tiếng không đáng có.

Trong tuần mới này, nhờ khả năng thích nghi tốt của mình, lại được quý nhân kề bên giúp đỡ, tuổi Tỵ sẽ thu hoạch được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Công sức mà bản mệnh nỗ lực bấy lâu cũng nhìn thấy kết quả như ý nguyện.

Tử vi tuần mới (14/2 - 20/2): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Trời xanh vốn công bằng, mang đến cho Tỵ nhiều khốn khó, đau thương thì cũng sẽ cho bạn vận may để bay xa ước mơ. Chỉ cần bền lòng kinh qua được những vất vả, giữ vững niềm tin vào bản thân và quên đi những thiệt thòi, đau thương trong quá khứ thì phúc khí sẽ được bồi đắp gấp bội.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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