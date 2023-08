Giữa tháng 2 dự báo: 3 con giáp này phúc lộc sâu hơn biển, vận may gõ cửa nhà, tiền tài chất đầy kho

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ bề ngoại hơi lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất là người giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm. Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Tỵ có chút trục trặc do nhiều nguyên nhân, thôi thúc họ cần thay đổi. Tử vi dự báo, giữa tháng 2 tới đây, khó khăn của tuổi Tỵ sẽ tan biến mất, tài lộc dần cải thiện.

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng giữa tháng 2 tới đây, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy. Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn tận tụy, đáng tin cậy, nói được, làm được. Họ sinh ra là người có tổ chức, kỷ luật. Họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Người tuổi này không phức tạp, cũng không quá sâu xa. Nói đúng hơn, họ là người thẳng thắn, chân thật.

Giữa tháng 2 này, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực. Công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm. Những người còn độc thân sẽ sớm gặp gỡ được người phù hợp với mình.

Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo