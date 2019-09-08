Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/9 đến 15/9/2019: Mão bạc tiền tiêu tán, tuổi Mùi, Dần tài lộc hưng vượng

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này dẫu bị hung vận đeo bám nhưng nhờ có thần tài nâng đỡ, quý nhân tương trợ nên mọi điều không may đều ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà người tuổi Tý.

Chỉ cần theo dõi tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/9 đến 15/9/2019 bạn sẽ chủ động hơn trong công việc, không lâm vào cảnh bị động.

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/9 đến 15/9/2019, người tuổi Sửu phải đề cao cảnh giác để tránh họa thị phi. Đừng vì tin người mà cho vay mượn tiền bạc, cũng đừng dễ dàng tin vào bất cứ ai kẻo Sửu phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Nếu vận tài lộc của Tý khá xán lạn thì vận tình duyên của họ lại chẳng được như thế. Tình cảm không thuận, liên tục xảy ra mâu thuẫn giận hờn khiến tình hình khá căng thẳng. Nếu không giữ bình tĩnh con giáp này sẽ vô tình đánh mất tình yêu vô giá của đời mình.

Suy nghĩ thật cẩn trọng, tạm dừng những dự án quan trọng lại để có khoảng lặng cho cuộc sống của mình là cách để Sửu hạn chế xui xẻo.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới có nói, Dần sẽ có điềm báo may mắn tài lộc. Ngay từ đầu tuần con giáp may mắn này đã kiếm tiền dễ như trở bàn tay, thu về bộn tiền. Dẫu làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng đổi đời ngoạn mục, thành công vang dội.

Hãy cứ dám nghĩ dám làm, nỗ lực không ngừng thì Dần sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Mão sẽ bị tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại, đối diện với sóng gió nguy nan, tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mão

Mão vốn là con giáp sống tình cảm, chân thành nên họ khó lòng kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Sự nóng nảy, bốc đồng khiến Mão phải trả giá đắt bằng việc bị người khác hiểu lầm, vuột mất cơ hội thăng tiến tưởng chừng đã nắm chắc trong tay.

Nếu không sớm tỉnh ngộ, tự nhắc nhở mình thì Mão sẽ bị tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại, đối diện với sóng gió nguy nan, tiền tài tiêu tán.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thìn

Bị hung vận đeo bám là thế nhưng nhờ phúc lớn mệnh lớn nên Thìn vẫn dễ dàng vượt qua tất cả, chiến thắng nghịch cảnh để rước lộc vào nhà, bội thu bạc tiền.

Càng về cuối tuần Thìn càng được cát tinh đỡ đần. Chẳng những sung túc đủ đầy, lương thưởng đều tăng Thìn còn có đời sống lứa đôi ấm êm viên mãn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp may mắn, bản lĩnh và thông minh nên Tỵ chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Họ biết cách lấy đức thắng số, lấy sự khôn khéo, ngoan cường của mình để làm nên nghiệp lớn nên chắc chắn sẽ sang giàu, tiền về đầy tay.

Trong tuần mới này, nhờ có tài tinh soi chiếu nên Tỵ làm gì cũng thuận, càng về cuối tuần càng phất lên như diều gặp gió.

Ngọ cần dĩ hòa vi quý để thêm tài thêm lộc, phúc phần bủa vây đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới có nói, Ngọ sẽ có một tuần khá vất vả với biết bao khốn khó, cơ cực trong công việc. Nếu không chủ động giải quyết những khúc mắc nhỏ với đồng nghiệp thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, khiến Ngọ bị cô lập hoàn toàn.

Hơn cả, Ngọ cần dĩ hòa vi quý để chừa đường lui cho mình. Có như thế thì Ngọ sẽ thêm tài thêm lộc, phúc phần đầy người.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Mùi

Vận tài lộc của người tuổi Mùi trong tuần mới này cực kỳ hưng thịnh. Không chỉ có bạc tiền phủ phê, công thành danh toại, Mùi cứ bước chân ra ngõ là lộc lá ùa vào nhà, ví lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hãy tin vào năng lực của bản thân, dám vượt qua những giới hạn thì Mùi sẽ tha hồ chiêu tài đón lộc, nằm trên đống vàng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Thân

Thân sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong những ngày đầu tuần. Thế nhưng, chỉ cần xảy ra sai sót nhỏ trong công việc thì con giáp này sẽ phải gánh lấy tai họa bất ngờ, tai ương đeo bám.

Hao tài tốn của, bị thị phi bủa vây là những kiếp nạn mà Thân phải gánh chịu trong tuần mới này. Chờ khi sóng gió qua đi, sang tuần mới Thân sẽ lại bình an hưng thịnh, sung sướng như tiên.

Tuần mới này sẽ là mang đến cho Dậu may mắn về tiền bạc, cơ hội thăng chức tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu là người hiền lành, thiện lương nên tích được rất nhiều công đức. Tuần mới này sẽ mang đến cho Dậu may mắn về tiền bạc, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa.

Tuy nhiên, Dậu cần chủ động trong mọi việc, đừng quá lệ thuộc vào người khác kẻo đến khi bị bỏ lại phía sau bạn sẽ chới với vô cùng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Tuất

Từ ngày 9/9 đến 15/9/2019, người tuổi Tuất sẽ đi trên con đường rải đầy tiền. Hầu bao chật cứng, vạn sự hanh thông, vận tài lộc đỏ như son khiến Tuất muốn nghèo cũng không được.

Tuy nhiên, Tuất cần cẩn thận khi đi lại kẻo tự rước phiền toái vào người, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

Tử vi tuần mới 12 con giáp của người tuổi Hợi

Họa phúc đan xen, hung cát tiềm ẩn nên Hợi phải đối diện với khá nhiều trở ngại trong công việc, cuộc sống. Hợi đừng vội lên án người khác, cũng đừng vội quy kết lỗi lầm cho ai khi chưa ba mặt một lời đối chứng.

Chỉ cần giữ tâm sáng, lòng an thì mọi khốn khó, nguy nan đều được hóa giải, trả lại cho Hợi cuộc sống bình yên, đủ đầy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.