Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (17-23/8/2020): Dậu trúng số phát tài, Sửu tài vận bùng nổ, Tý bị tiểu nhân hãm hại

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 17-23/8 cho thấy Tý sẽ có tuần mới khá vất vả với vô số khó khăn trong công việc. Bị người mình tin tưởng hãm hại, trở mặt chỉ trong chớp mắt nên con giáp xui xẻo này sẽ phải khốn khó đủ đường.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 17-23/8/2020 cho thấy, 12 con giáp sẽ có khá nhiều thăng trầm trong 7 ngày tới, người thăng tiến cực nhanh, kẻ nợ nần ngập đầu.

Được sao Thái Dương chiếu mệnh nên Sửu sẽ có tử vi tuần mới rực rỡ thăng hoa. Không chỉ công danh sự nghiệp thăng hoa, con giáp may mắn này còn thăng chức tăng lương, đổi đời ngoạn mục.

Chuyện tình cảm của Tý cũng không suôn sẻ, họ và một nửa sẽ vì những mâu thuẫn, hiểu lầm mà cãi nhau.

Càng về cuối tuần Sửu càng có tài vận bùng nổ, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dần

Đầu tuần tài lộc ùn ùn đổ vào nhà, giữa tuần song hỷ lâm môn, cuối tuần chỉ việc nằm duỗi mà ăn chính là phúc phần trời đã an bài cho người tuổi Dần trong 7 ngày tới.

Dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng sung túc an nhàn, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Mão sẽ có tài khí vượng ngay từ đầu tuần nên cả tuần làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, người tuổi Mão sẽ có tài khí vượng ngay từ đầu tuần nên cả tuần làm ăn suôn sẻ, đại cát đại lợi.

Tuy nhiên, Mão đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng ngừng nỗ lực kẻo tiểu nhân “thọc gậy bánh xe”.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn khá thuận lợi trong tuần mới này. Thìn may mắn đến mức làm gì cũng kiếm được bộn tiền, của nả ập vào nhà ầm ầm.

Tuy nhiên, chính vì quá tập trung cho công việc nên Thìn lơ là việc quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương nên đối phương sẽ hờn giận bạn.

Tuổi Tỵ

Làm ăn khó khăn, dù nỗ lực rất nhiều nhưng chẳng thể đạt được kết quả như mình mong muốn nên người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới khá chật vật.

Tỵ đừng vội nản chí, chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì từ giữa tuần trở đi thần tài sẽ lại dúi tiền vào tay bạn.

Tài vận của Ngọ sẽ đỏ chót như son, công thành danh toại khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung cát đan xen nên Ngọ sẽ gặp vài điều không như ý. Bù lại, tài vận của Ngọ sẽ đỏ chót như son, công thành danh toại khiến ai cũng hờn.

Ngọ đừng xem nhẹ việc chăm sóc sức khỏe, bởi nếu ốm đau bạn sẽ không có đủ sự minh mẫn, tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt trong công việc.

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn khéo nên Mùi được quý nhân thương yêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít kẻ ganh ghét, hãm hại vì đố kỵ với con giáp may mắn này.

Trong 7 ngày tới, vì bị “chơi xấu” nên tài vận của Mùi sẽ sa sút ít nhiều.

Tuổi Thân

Tiền chất chật ví, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là lá số tử vi tuần mới trời đã an bài cho Thân. Thế nên, dù hiện tại khổ cực đến mấy Thân cũng đừng nản lòng.

Vận đào hoa nở rộ sẽ giúp con giáp này hạnh phúc ngất ngây bên người mình hết lòng yêu thương.

Con giáp may mắn này còn có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài chính dồi dào, tiêu pha khỏi nghĩ, cứ thế mà giàu là những gì đang chờ đón Dậu trong tuần mới này. Thậm chí, con giáp may mắn này còn có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ trong tích tắc.

Dù áp lực, căng thẳng đến mấy chỉ cần hướng về tương lai Dậu ắt muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới từ ngày 17-23/8/2020 sẽ giúp Tuất có tài lộc đầy nhà, vận trình tình duyên thăng hoa rực rỡ.

Mọi khốn khó đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu con giáp này trong 7 ngày tới.

Tuổi Hợi

Công danh khởi sắc, tài lộc vượng phát, đời sang trang mới chính là lá số tử vi của người tuổi Hợi trong 7 ngày tới. Thế nên, chỉ cần chớp lấy thời cơ Hợi ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.