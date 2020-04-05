Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/4 - 12/4/2020) Dần, Sửu nằm trên đống vàng, Thìn bị hung tinh đeo bám

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, từ ngày 6/4 – 12/4/2020 Tý sẽ bị hung tin đeo bám, tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường. Thế nên, Tý cần hết sức cẩn trọng trong công việc, tuyệt đối không cho ai vay mượn tiền bạc.

Đừng đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (6/4 - 12/4/2020) bạn sẽ chủ động hơn trong công việc, tình cảm của mình.

Sửu sẽ có tuần mới với tài lộc vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Sửu đừng vì thế mà vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí kẻo đánh mấy vận may trời cho mình.

Hãy nhớ, nếu không biết cách từ chối những lời đề nghị bạn sẽ tự đẩy mình vào vòng vây của những kẻ phá hoại, bạc tiền tiêu tán, rước nợ vào người.

Do ảnh hưởng của bản mệnh nên Sửu cần học cách kiểm soát cảm xúc, đừng quá nóng nảy, bốc đồng mà khiến một nửa tổn thương vì những lời vô tâm của mình.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 6/4 đến 12/4 có nói, Dần sẽ gặp được thời cơ hiếm có khó tìm trong 7 ngày tới. Chỉ cần dám nghĩ dám làm thì con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền.

Càng về cuối tuần Dần càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Dần đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.

Con giáp xui xẻo này còn phải đề cao cảnh giác kẻo bị người mình tin tưởng 'ném đá giấu tay' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Mão sẽ phải lo lắng nhiều điều. Từ công việc, sự nghiệp, tình duyên đều gặp phải những khúc mắc. Thế nên, Mão cần hết sức bình tĩnh để giải quyết từng việc một.

Ngoài ra, con giáp này còn phải đề cao cảnh giác kẻo bị người mình tin tưởng “ném đá giấu tay”, đe dọa vận tình tài lộc của bạn.

Tuổi Thìn

Từ ngày 6/4 đến 12/4 Thìn sẽ bị hung vận đeo bám, tiền của hao hụt rất nhiều. Nếu không biết tiết chế, giữ mình trong 7 ngày tới Thìn có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, mất hết những gì đang có.

Thế nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn cũng phải nhẫn nại chờ thời. Sau khi giông bão qua đi, xui xẻo tránh xa thì may mắn sẽ ập xuống đời bạn.

Tuổi Tỵ

Hung cát đan xen nên Tỵ sẽ có tuần mới với tình duyên cực vượng nhưng tài lộc giảm sút. Đừng quá quan trọng việc này bởi dù muốn bạn cũng không thể thay đổi được vận mệnh.

Hãy dành thời gian để vun đắp tình cảm, quan tâm đến một nửa của mình để cả hai càng thêm gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn. Qua tuần mới, bạn sẽ lại phơi phới hân hoan, ăn nên làm ra.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có lộc lá đầy kho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có thần tài chở che, bề trên đưa đường chỉ lối nên 7 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng đạt được những gì mình khát khao. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có lộc lá đầy kho.

Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Ngọ nói lên tiếng lòng của mình.

Tuổi Mùi

Hung vận khá lớn trong tuần mới này khiến người tuổi Mùi phải chịu không ít tổn thương trong chuyện tình cảm. Thậm chí, con giáp này còn đối diện với nguy cơ bị người mình yêu thương lừa dối, “cắm sừng” mà không hay.

Vận tình duyên đen đủi là thế nhưng đây lại là tuần Mùi kiếm tiền cực đỉnh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, công thành danh toại là may mắn tài lộc mà Mùi có được.

Tuổi Thân

Thân đừng ỷ lại vào sức trẻ mà không chăm lo cho sức khỏe, cũng đừng vì đang có cuộc sống sung túc mà lười nhác. Hãy sinh hoạt khoa học, nghỉ ngơi điều độ thì bạn mới đủ minh mẫn, tỉnh táo để giải quyết công việc hiệu quả nhất.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Thân cần giữ tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đừng vì thất bại mà bỏ cuộc, bởi chỉ cần bạn cố gắng ắt sẽ thành công.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón nhận khá nhiều tin vui trong tuần mới này. Tình duyên tươi sáng, hạnh phúc êm đềm nên vận tài lộc của Dậu nhờ thế cũng phơi phới hân hoan, tiền ùa vào nhà.

Đặc biệt, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tuổi Tuất

Những dấu hiệu rạn nứt trong chuyện tình cảm khiến Tuất sẽ phải đối diện với rất nhiều buồn bực, đau khổ trong tuần mới này. Nếu còn yêu, còn trân trọng người ấy bạn nên dốc lòng vun đắp, giải tỏa những hiểu lầm để cả hai không bỏ lỡ nhau.

Bị hung tinh soi chiếu nên Tuất sẽ hao tổn không ít tiền bạc, công việc trì trệ và bị cấp trên khiển trách. Bạn cần tự vực dậy tinh thần, đừng lơ là kẻo đánh mất sự tín nhiệm bấy lâu nay gầy dựng.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có cơ hội phát tài phát lộc trong tuần mới này bằng nghề tay trái của mình. Dù công việc chốn công sở áp lực, mệt mỏi đến đâu bạn cũng đừng quên dành thời gian cho "đứa con tinh thần" của mình nhé.

Khổ tận cam lai, sau những mệt mỏi căng thẳng trở về nhà, Hợi sẽ được một nửa quan tâm, yêu chiều hết mực.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.