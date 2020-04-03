3 con giáp tiền tài phủ phê, muốn nghèo cũng không được trong tháng 4/2020

Tâm linh - Tử vi 03/04/2020 00:05

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, bước chân vào tháng 4 top con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, lộc lá đầy nhà, chỉ việc rung đùi hốt bạc.

Tháng 4/2020 những con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phát tài phát lộc, làm ăn thịnh vượng khiến ai cũng hờn.

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Từ tháng 4/2020 Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, những dự án đang ấp ủ sẽ mang lại khối lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, thông minh và rất thiện lương. Dù được cha mẹ nuông chiều, lớn lên trong nhung lụa nhưng Hợi không hề lười nhác. Ngược lại, họ làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình nên chẳng biết túng thiếu là gì.

Được thần may mắn theo chân nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, từ tháng 4/2020 Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, những dự án đang ấp ủ sẽ mang lại cho Hợi khối lợi nhuận khổng lồ.

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Chi tiêu thoải mái, mặc sức hưởng thụ chính là cuộc sống Mão dễ dàng có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời chính là lá số tử vi của người tuổi Mão trong tháng tư này. Càng về cuối tháng Mão càng có nhiều cơ hội kiếm tiền, chẳng cần lao lực của nả vẫn ùa vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Chưa kể, nhờ đạp trúng hũ vàng nên Mão cứ bước chân ra cửa là hỷ sự lâm môn, về đến nhà thì quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chi tiêu thoải mái, mặc sức hưởng thụ chính là cuộc sống Mão dễ dàng có được.

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Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 tài khoản ngân hàng của Ngọ sẽ nhảy số liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thích khám phá, ưa mạo hiểm và mê dịch chuyển nên Ngọ có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những kinh nghiệm sống vô giá. Ham chơi là thế nhưng một khi đã chú tâm cho công việc con giáp bản lĩnh này lại quyết đoán, trách nhiệm vô cùng.

Nhờ thế, con giáp may mắn này được cấp trên trọng dụng, thăng chức tăng lương liên tục. Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 tài khoản ngân hàng của Ngọ sẽ nhảy số liên tục, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ngay sau 10/3 âm lịch, top con giáp này sẽ được thần tài 'nâng đỡ', làm ăn thuận lợi, kiếm tiền đầy két

Ngay sau 10/3 âm lịch, top con giáp này sẽ được thần tài 'nâng đỡ', làm ăn thuận lợi, kiếm tiền đầy két

Khổ tận cam lai, sau ngày 10/3 âm lịch những con giáp giàu có này sẽ lại sung túc đủ đầy, sung sướng như tiên với tiền về đầy túi, tình duyên đỏ như son.

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