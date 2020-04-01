Top con giáp gặp nhiều may mắn, được thần tài theo chân, tiền chất chật két trong tháng 4/2020

Tâm linh - Tử vi 01/04/2020 16:16

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tháng 4/2020 này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, bạc tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng phải hờn ghen.

Hỷ sự ùa vào nhà, phú quý theo chân, lộc lá tề tựu sẽ giúp top con giáp may mắn này hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà trong tháng 4 này.

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Con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp có trách nhiệm, tử tế lại ngay thẳng nên Tuất được cấp trên trọng dụng. Càng chăm chỉ làm ăn, cống hiến hết mình trong sự nghiệp thì Tuất càng có nhiều cơ hội phát triển. Tiền ào ào chui vào túi, thăng tiến nhanh chóng là những gì Tuất nắm chắc trong tay.

Đặc biệt, tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, bước chân vào tháng 4 này đời Tuất sẽ sang trang mới. Được cát tinh chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa.

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Hợi sẽ được bù đắp với vận tài lộc đỏ như son, thu nhập dồi dào trong tháng 4/2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện nên người tuổi Hợi tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may, khó khăn trong công việc con giáp này đều được quý nhân tương trợ, tai qua nạn khỏi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm trong cuộc sống Hợi sẽ được bù đắp với vận tài lộc đỏ như son, thu nhập dồi dào trong tháng 4/2020.

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Tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy là những thành tựu đáng nể của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng nhanh nhẹn, khôn ngoan và dám dấn thân. Họ chẳng sợ thất bại, càng không sợ trắng tay nên mỗi bước đi của Tý trong sự nghiệp đều mang lại cho họ những đột phá ngoạn mục.

Bước chân vào tháng 4/2020 con giáp giàu sang này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đạp trúng hũ vàng. Tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy là những thành tựu đáng nể của Tý.

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Càng về cuối năm Thìn càng sung túc an nhàn, tha hồ nằm chơi hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có đầu óc kinh doanh, đầu tư khôn ngoan và quản lý tài chính khoa học nên nếu đứng ra làm ăn kinh doanh Thìn sẽ một vốn bốn lời, ôm tiền vào kho.

Canh Tý 2020, con giáp may mắn nhất đời này sẽ có tài vận rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa. Thế nên, càng về cuối năm Thìn càng sung túc an nhàn, tha hồ nằm chơi hưởng phúc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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