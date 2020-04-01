Trong 15 ngày tới, 3 con giáp này sẽ vượng tài vượng lộc, tiền dồn dập ập vào nhà

Tâm linh - Tử vi 01/04/2020 05:35

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ vạn sự hanh thông, làm ăn suôn sẻ, tiền tài phơi phới trong 15 ngày tới.

Nhờ có thần tài chấm số đỏ, quý nhân nuông chiều nên 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, đời sang trang mới trong 15 ngày tới.

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Không chỉ kiếm tiền dễ dàng, làm ăn thuận lợi, 15 ngày tới con giáp may mắn này còn có vận tình duyên đỏ chót như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, tài giỏi và có gan làm giàu. Sớm nếm mùi thất bại, va vấp nhiều nên Tỵ hiểu muốn thành công cần phải có lòng kiên trì, giục tốc bất đạt. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nửa đầu tháng 4 chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ đổi vận.

Không chỉ kiếm tiền dễ dàng, làm ăn thuận lợi, 15 ngày tới con giáp giàu có này còn có vận tình duyên đỏ chót như son, ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ với những gì họ sở hữu.

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Khổ tận cam lai, nửa đầu tháng 4/2020 vận trình của Dậu sẽ khởi sắc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điềm đạm, hiền lành lại ít nói nhưng trong công việc Dậu lại quyết đoán, bản lĩnh vô cùng. Nếu người khác thấy khó khăn mà tháo chạy thì Dậu vẫn gan lì tiến về phía trước. Thế nên, càng cố gắng họ càng có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, thực lực của mình.

Khổ tận cam lai, nửa đầu tháng 4/2020 vận trình của Dậu sẽ khởi sắc đáng kể. Sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi chính là phúc phần Dậu nắm chắc trong tầm tay.

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Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần còn giúp Thân có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt trong công việc, khéo léo trong cư xử nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Họ cứ bước chân ra cửa là có thần tài theo chân, về nhà lại có quý nhân tương trợ nên kiếm tiền dễ dàng, ngày càng vượng phát.

Đặc biệt, chỉ cần bước vào ngày cá tháng tư thì Thân đã ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần còn giúp Thân có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 4/2020, top con giáp này sẽ đếm tiền sái tay, uống no lộc trời

Đúng ngày đầu tiên của tháng 4/2020, top con giáp này sẽ đếm tiền sái tay, uống no lộc trời

Sách tử vi có nói, ngay từ ngày đầu tháng 4/2020 những con giáp may mắn này đã như chuột sa chĩnh gạo, làm ăn thuận lợi, lộc lá phủ phê.

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