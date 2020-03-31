Đúng ngày đầu tiên của tháng 4/2020, top con giáp này sẽ đếm tiền sái tay, uống no lộc trời

Sách tử vi có nói, ngay từ ngày đầu tháng 4/2020 những con giáp may mắn này đã như chuột sa chĩnh gạo, làm ăn thuận lợi, lộc lá phủ phê.
- 4 con giáp được thần tài điểm danh, lắm phúc nhiều phần, may mắn tràn trề trong 15 ngày tới
- 3 con giáp đổi vận bất ngờ, đời sang trang mới, gánh tiền vào nhà trong 100 ngày tới
Khổ tận cam lai, sau những tháng đầu năm khá bất ổn thì bước chân vào tháng 4/2020 người thuộc top con giáp may mắn này sẽ hái lộc mỏi tay, tiền chất chật nhà.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều bản lĩnh, cá tính và cực biết điều. Họ không vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác, càng không mưu toan những điều xấu xa. Chính vì sống quân tử, đàng hoàng và chân thành nên Dần được bạn bè quý mến, cấp trên trọng dụng.
Xem tử vi năm 2020 chỉ rõ, ngay ngày cá tháng tư con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót tiền vào túi, liên tục nhận tin vui tài lộc. Nằm ngửa mà ăn, cứ thế mà giàu chính là lá số tử vi của Dần.
Tuổi Thân
Biết cách đối nhân xử thế, nhanh nhẹn và giỏi ngoại giao nên Thân đi đâu cũng được quý nhân thương yêu, bề trên phù trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của con giáp khôn ngoan này phất nhanh như diều gặp gió, khốn khó cơ cực đến mấy đều có thể vượt qua ngoạn mục.
Những tháng đầu năm khá chật vật, làm ăn không như ý nhưng từ tháng 4/2020 Thân sẽ đổi vận bất ngờ. Công việc suôn sẻ, làm một hưởng mười, ôm về khối lợi nhuận khổng lồ là những gì Thân nắm chắc trong tay.
Tuổi Hợi
Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Hợi sẽ có những ngày tới với nhiều cơ hội mới. Đặc biệt, ngay ngày cá tháng tư con giáp này đã nhận được tin vui tiền bạc, số dư trong tài khoản tăng vọt nhờ lương thưởng hậu hĩnh.
Hãy cứ dám nghĩ dám làm, kiên trì với mục tiêu đã đề ra thì không chỉ năm Canh Tý 2020 mà từ nay về sau Hợi sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, muốn khổ cũng chẳng được.
*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.