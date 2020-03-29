3 con giáp đổi vận bất ngờ, đời sang trang mới, gánh tiền vào nhà trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/03/2020 05:30

Ai khổ mặc ai, trong 100 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Khổ tận cam lai, 3 tháng đầu của tử vi năm Canh Tý 2020 cơ cực mệt mỏi bao nhiêu thì trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này càng đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy bấy nhiêu.

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Bước sang tháng 4/2020 con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp biết cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tuất đã thành công hơn người. Tuy nhiên, chính vì quá dễ dàng có được thứ mình muốn nên Tuất bị tiểu nhân ganh ghét, hãm hại hết lần này đến lần khác.

Bị nẫng tay trên, bị vu vạ, chơi xấu nhưng con giáp bản lĩnh này không hề chùn chân mỏi gối. Bước sang tháng 4/2020 con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất, làm một hưởng mười, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

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Những bứt phá trong thu nhập với tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục trong 100 ngày tới chính là lộc lá trời cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành và khá thông minh nên dù vẻ ngoài hiền lành là thế nhưng Mùi không hề dễ bị bắt nạt. Họ có quan điểm rõ ràng, có chí hướng và lập trường nên chẳng cần cậy nhờ ai vẫn công thành danh toại, được nhiều người kiêng nể.

Khổ tận cam lai, sau những nỗ lực vươn lên của mình Mùi sẽ gặt hái những thành tựu tương xứng với công sức đã bỏ ra. Đặc biệt, những bứt phá trong thu nhập với tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục trong 100 ngày tới chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang ngút ngàn này.

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Càng về cuối năm Dần càng có tiền tài chất đống, đời sang trang mới chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp mạnh mẽ, kiên định và có óc sáng tạo nên Dần chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội trời cho mình. Càng hăng say làm việc, vượt qua nghịch cảnh con giáp này càng lắm của nhiều tiền. Sau ngưỡng 35, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với người tuổi Dần.

Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ chiến thắng số phận để vươn lên làm đại gia của chính mình. Càng về cuối năm Dần càng có tiền tài chất đống, đời sang trang mới chỉ trong tích tắc.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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