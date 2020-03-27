Chỉ đích danh 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, quơ tay là có tiền trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/03/2020 08:00

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà nên 3 con giáp may mắn này sẽ đổi vận bất ngờ, đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong 30 ngày tới.

Trong 30 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ thì những con giáp may mắn này vẫn kiếm được bộn tiền, đời sang trang mới.

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Doanh thu tăng vọt, cơ hội thăng chức tăng lương gõ cửa nên Mùi sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và cực khôn khéo trong ứng xử. Thế nên, từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp đều thương yêu, hỗ trợ họ hết lòng. Cứ ra đường là có quý nhân theo chân, về nhà có thần tài nâng đỡ nên Mùi kiếm tiền dễ dàng, túi cứ vơi lại đầy.

Sách tử vi tháng 4/2020 có nói, trong tháng mới này Mùi sẽ có những bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Doanh thu tăng vọt, cơ hội thăng chức tăng lương gõ cửa nên Mùi sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu sụ.

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ, quyết đoán trong công việc thì càng về cuối tháng Dần càng sung túc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh và luôn dốc lòng với đam mê nên người tuổi Dần sớm gầy dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, họ càng chí thú làm ăn, tập trung kiếm tiền nên mua nhà sắm xe với con giáp giàu có này chỉ là chuyện nhỏ.

Trong 30 ngày tới, Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, quyết đoán trong công việc thì càng về cuối tháng Dần càng sung túc viên mãn, ai cũng kiêng nể.

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Hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê thì Tuất ắt có bạc tiền dư dả, tha hồ tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống có trách nhiệm, chí thú làm ăn và rất chân thành. Một khi đã dốc lòng cống hiến, con giáp này sẽ chẳng bao giờ so bì hơn thua, cũng chẳng đố kỵ với ai. Sự hết lòng, miệt mài ấy sẽ được đáp đền xứng đáng với lộc lá ùn ùn kéo vào nhà, cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Năm 2020, người tuổi Tuất sẽ hút cạn lộc trời, ăn nên làm ra. Hãy cứ tận dụng thế mạnh của mình, hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê thì Tuất ắt có bạc tiền dư dả, tha hồ tận hưởng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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