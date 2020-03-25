Tử vi tháng 4/2020: Top con giáp làm một hưởng mười, đếm tiền sái tay, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 25/03/2020 11:21

Số trời đã định, chỉ cần bước vào tháng 4/2020 những con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, càng về cuối tháng càng ăn nên làm ra, đời sang trang mới.

Khổ tận cam lai, 3 tháng đầu năm vất vả bao nhiêu thì bước sang tháng 4/2020 top con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi bấy nhiêu.

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Con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người dĩ hòa vi quý, sống chân tình và biết cách đối đãi với người đời. Dẫu không giàu có hơn ai, dẫu cuộc sống vật chất còn thiếu thốn họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi khốn khó mà chẳng hề suy nghĩ hơn thua.

Chính nhờ sống tử tế, chăm làm điều thiện nên Mão được bề trên phù trợ, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp. Bước vào tháng 4/2020, con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể.

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Trong tháng 4 tới, con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, ngày càng vượng phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp thông minh, điềm đạm và nhìn xa trông rộng. Vậy nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp tài năng này đã sớm gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên Hợi không biết quý trọng những gì mình đang có, vung tay quá trán nên chẳng tích trữ được đồng nào.

May thay, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên tử vi năm Canh Tý 2020 của Hợi đỏ chót như son. Trong tháng 4 tới, con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, ngày càng vượng phát.

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Hãy cứ sống tử tế, làm việc chăm chỉ thì Tuất ắt dư dả để mua nhà sắm xe, tha hồ hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, trung thực và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Đấy cũng là cơ hội để Tuất khẳng định tài năng, thực lực của mình chốn công sở.

Khổ tận cam lai, tháng 4/2020 con giáp giàu có này sẽ thăng chức tăng lương, tài khoản nhảy số liên tục. Hãy cứ sống tử tế, làm việc chăm chỉ thì Tuất ắt dư dả để mua nhà sắm xe, tha hồ hưởng thụ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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