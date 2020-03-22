Top con giáp được thần tài MỞ KHO PHÁT LỘC, tiền tự chảy vào túi trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 22/03/2020 05:30

Khổ tận cam lai, trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ được thần tài mở kho phát lộc, tiền ùa vào nhà, tài vận bùng nổ khiến ai cũng trầm trồ.

Số trời đã định, trước đây nghèo khó bao nhiêu thì trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, sung túc an nhàn bấy nhiêu.

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Sau những khốn khó khổ nhọc Tý sẽ có tài vận thăng hoa, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tự lập ngay từ bé, họ chẳng bao giờ dựa dẫm vào mẹ cha, càng không sân si hay đố kỵ với ai. Thế  nên, càng chăm chỉ siêng năng con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền. Nếu nắm bắt thời cơ, Tý còn có thể mua nhà sắm xe, kiếm được bạc tỷ ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi học có nói, trong 3 tháng tới nhờ có quý nhân tương trợ nên Tý gặp phải đại nạn cũng bình yên vô sự. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó khổ nhọc Tý sẽ có tài vận thăng hoa, tiền nhiều vô kể.

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Trong 3 tháng tới, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tử tế, chân thành và biết cách đối đãi với đời. Họ sẽ không vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, không vì tiền bạc mà đánh mất những mối quan hệ chân tình. Thế nên, Mão đi đến đâu cũng được yêu mến, quý trọng.

Trong 3 tháng tới, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Càng chăm chỉ siêng năng, cống hiến nhiệt thành con giáp giàu sang này càng đếm tiền mỏi tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

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Gánh tiền về nhà, của nả cứ vơi lại đầy, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Canh Tý 2020 là năm may mắn của Tuất, thế nên, càng về cuối năm họ càng sung túc an nhàn, vạn sự hanh thông.

Những tháng đầu năm khá chật vật, vậy nhưng, chỉ cần bước sang tháng 4 đời Tuất sẽ sang trang mới. Gánh tiền về nhà, của nả cứ vơi lại đầy, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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