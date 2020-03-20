Chỉ đích danh 3 con giáp tài lộc xung thiên, tiền ập xuống đầu trong tháng 4/2020

Tâm linh - Tử vi 20/03/2020 11:40

Bước vào tháng 4/2020, những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiêu tiền khỏi nghĩ, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Khổ tận cam lai, tháng 4/2020 top con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, lộc lá thăng hoa, càng về cuối năm càng phát tài phát lộc.

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Tiền rơi trúng đầu là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất tháng 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, chăm chỉ và dám nghĩ dám làm. Con giáp này tự lập từ bé, không thích dựa dẫm nên càng về hậu vận càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Kiếm được bộn tiền, nhà xe có đủ là những gì Sửu hoàn toàn có thể sở hữu.

Xem tử vi năm 2020, Sửu chính là con giáp may mắn nhất tháng 4 tới. Công việc thuận lợi, tiền nhiều vô kể, cứ bước chân ra tới cửa lại có tiền rơi trúng đầu là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất tháng 4 tới.

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Mão làm một hưởng mười, số dư trong tài khoản nhảy số liên tục khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành và biết suy nghĩ cho người khác nên Mão được nhiều người yêu mến, hỗ trợ. Mỗi khi gặp chuyện không may, vướng phải khúc mắc trong công việc con giáp này đều có quý nhân nâng đỡ, phù trợ nên tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự.

Cuộc sống của Mão sẽ bước sang trang mới từ tháng 4/2020. Được cát tinh chiếu mệnh, thần tài nuông chiều nên Mão làm một hưởng mười, số dư trong tài khoản nhảy số liên tục khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục.

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Bước chân ra tới cửa là tiền ùa vào nhà, lộc lá theo chân nên càng về cuối tháng Thìn càng ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp có bản lĩnh, có gan làm giàu và cực khôn ngoan nên người tuổi Thìn chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước sóng gió, gian truân. Càng bị vùi dập, nằm gai nếm mật họ càng ngoan cường, mạnh mẽ và hoàn thiện bản thân.

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng từ tháng 4 tới con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng. Bước chân ra tới cửa là tiền ùa vào nhà, lộc lá theo chân nên càng về cuối tháng Thìn càng ngập trong nhung lụa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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