Hờn đỏ mắt với 3 con giáp có quý nhân kề cận, tìm thấy cơ may phát tài trong tháng 4 này

Tâm linh - Tử vi 23/03/2020 15:48

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, tiền ùa vào nhà, càng về cuối tháng 4 càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông.

Khổ tận cam lai, bước chân vào tháng 4/2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

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Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp này cũng có số dư trong tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và không sợ khó khăn. Thế nên, dù bị vùi đập đủ đường, cơ cực lắm bận con giáp này vẫn vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận. Canh Tý 2020 là năm mang lại khá nhiều may mắn tiền bạc cho Dần, đặc biệt là tháng 4 tới.

Khổ tận cam lai, bước vào tháng 4 Dần sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời, kiếm tiền dễ dàng. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Dần cũng có số dư trong tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục.

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Dậu không còn phải lo sợ bất cứ điều gì, chỉ việc tập trung làm việc, cống hiến hết mình và đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những căng thẳng về chuyện tiền bạc của Dậu sẽ được giải quyết triệt để trong tháng 4/2020 tới. Những kẻ đã từng hãm hại, ném đá giấu tay sẽ phải nhận lấy quả báo thích đáng. Từ đây, Dậu không còn phải lo sợ bất cứ điều gì, chỉ việc tập trung làm việc, cống hiến hết mình và đếm tiền sái tay.

Càng về cuối tháng 4 con giáp giàu sang này càng có nhiều cơ hội kiếm tiền, của nả chất đống khiến ai nấy đều thầm ngưỡng mộ.

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Được thần tài chấm số đỏ, cát tinh soi chiếu nên tháng 4/2020 Mão sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là con giáp phúc hậu, hòa đồng và biết nghĩ cho người khác. Dù không giàu có hơn ai, cũng chẳng quá đủ đầy nhưng mỗi khi có người cần sự giúp đỡ Mão đều sẵn lòng dang tay đỡ đần. Làm việc thiện mà không hề đòi hỏi đáp đền, cũng không vụ lợi nên Mão được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ.

Được thần tài chấm số đỏ, cát tinh soi chiếu nên tháng 4/2020 Mão sẽ ngập trong nhung lụa. Thoải mái tiêu pha, ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng chính là phúc phần bề trên đã an bài cho người tuổi Mão.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp được thần tài MỞ KHO PHÁT LỘC, tiền tự chảy vào túi trong 3 tháng tới

Top con giáp được thần tài MỞ KHO PHÁT LỘC, tiền tự chảy vào túi trong 3 tháng tới

Khổ tận cam lai, trong 3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ được thần tài mở kho phát lộc, tiền ùa vào nhà, tài vận bùng nổ khiến ai cũng trầm trồ.

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