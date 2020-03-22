3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, đại cát đại lợi, dễ dàng phát tài trong tháng 4/2020

Tâm linh - Tử vi 22/03/2020 05:30

Xem tử vi tháng 4/2020 chỉ rõ, 3 con giáp giàu có này sẽ phát tài phát lộc, làm ăn thịnh vượng, càng về cuối tháng càng đếm tiền sái tay.

Nhờ hưởng trọn hồng phúc tề thiên nên 3 con giáp giàu có này sẽ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng chẳng được.

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Sửu đừng dại bỏ lỡ, bởi đây là thời cơ nghìn năm có một để bạn vươn xa trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, chăm chỉ và chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong tháng 4/2020, nhờ được cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu có cơ hội mới trong công việc Sửu đừng dại bỏ lỡ, bởi đây là thời cơ nghìn năm có một để bạn vươn xa trên đường công danh.

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Khổ tận cam lai, bước vào tháng 4 tới Ngọ sẽ có tài lộc tấn tới, vận may nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và biết nhìn xa trông rộng. Vậy nên, dù ham hơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, thăng chức tăng lương nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, bước vào tháng 4 tới Ngọ sẽ có tài lộc tấn tới, vận may nở rộ. Mặc kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá con giáp may mắn nhất tháng 4 này vẫn công thành danh toại, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa.

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Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của người tuổi Dậu khá khốn đốn, họ phải đón nhận vô số thất bại, khó khăn trong công việc. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, đánh mất lòng tin ở cấp trên nên thu nhập của Dậu cũng tuột dốc không phanh.

May mắn thay, bước sang tháng mới Dậu sẽ làm ăn suôn sẻ, muốn gì được nấy. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dậu cũng tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền nhiều vô kể. Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, sung sướng như tiên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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