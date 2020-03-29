4 con giáp được thần tài điểm danh, lắm phúc nhiều phần, may mắn tràn trề trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/03/2020 05:30

Nếu thuộc danh sách 4 con giáp may mắn, vận đỏ như son này gia chủ sẽ tha hồ gánh tiền vào nhà, phải mua thêm két sắt mới chứa xuể.

Được thần tài chấm số đỏ nên 4 con giáp may mắn này sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, tiêu pha xả láng cũng không hết tiền.

con giap may man 1
Sửu sẽ có thu nhập tăng nhanh, ôm về món lợi nhuận khổng lồ khiến ai cũng thầm ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp thật thà, ngay thẳng và dám dấn thân. Trong khi người khác thấy việc khó mà nản chí, thấy thất bại mà chùn bước thì Sửu vẫn lì lợm tiến về phía trước. Nhờ sự kiên định, nỗ lực không ngừng của mình nên từ ngưỡng 35 con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đồ sộ.

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên Sửu sẽ có thu nhập tăng nhanh, ôm về món lợi nhuận khổng lồ khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

con giap may man 2
Thăng chức tăng lương là những tin vui mà Thìn nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã mang mệnh phú quý sang giàu nhưng Thìn không ỷ lại vào xuất thân. Họ khát khao cống hiến, khẳng định tài năng nên chỉ dựa vào bản thân để vươn lên, để có tương lai xán lạn cho riêng mình.

Nửa đầu tháng 4/2020, con giáp may mắn này sẽ có được siêu lợi nhuận từ những dự án kinh doanh của mình. Thăng chức tăng lương là những tin vui mà Thìn nắm chắc trong tay.

con giap may man 3
Càng về cuối tháng Tý càng tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng phải công nhận sự khôn ngoan, bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của Tý. Càng quyết đoán, dám mạo hiểm Tý càng tiến xa trên đường công danh, khiến ai nấy đều nể trọng.

Cát tinh chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ có 15 ngày tới ngập trong nhung lụa, kiếm được bộn tiền. Càng về cuối tháng Tý càng tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng thụ.

con giap may man 4
Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ khiến Tuất phải thức trắng đêm để đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sống trách nhiệm, chăm chỉ và nỗ lực vươn lên nên Tuất khiến từ cấp trên, đồng nghiệp đến đối tác đều quý mến. Họ khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình nên dù làm thuê hay làm chủ cũng chẳng sợ thất bại.

Bước sang tháng 4/2020, con giáp may mắn này sẽ có lộc lá đầy nhà. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ khiến Tuất phải thức trắng đêm để đếm tiền.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn ngút trời, được quý nhân phù trợ trong suốt cuộc đời

Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn ngút trời, được quý nhân phù trợ trong suốt cuộc đời

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn hơn người này bạn sẽ cả đời ngập trong nhung lụa, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong bởi thần tài và quý nhân luôn nuông chiều hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu sang con giáp bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két