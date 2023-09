Tử vi tuần mới 12 con giáp (25/11 - 1/12/2019): Mão có điềm báo về họa huyết quang, Dần tiền ùa vào nhà

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng tha hồ gánh lộc về nhà, may mắn hơn người. Tình duyên phơi phới, túi tiền rủng rỉnh chính là vận mệnh trời đã an bài cho Tý.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Sửu cần cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá. Đừng dại nghe lời những kẻ xu nịnh mà hống hách, hơn thua với đời. Cũng đừng dại vì mật ngọt rót vào tai mà trở mặt với những người bấy lâu nay mình tin tưởng.