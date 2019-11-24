Tử vi tuần mới 12 con giáp (25/11 - 1/12/2019): Mão có điềm báo về họa huyết quang, Dần tiền ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 24/11/2019 04:24

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 25/11 đến ngày 1/12/2019 ta thấy, Mão cần cẩn thận kẻo rước họa vào thân, Dần thêm phúc thêm phần, những con giáp khác có  khá nhiều biến động.

Chỉ cần xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp bạn sẽ biết rõ vận tài lộc, tình duyên, gia đạo của mình từ ngày 25/11 đến ngày 1/12/2019 cực chính xác.

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Xem tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Tý sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi tuần mới từ ngày 25/11 đến 1/12/2019 của 12 con giáp ta thấy, vận tài lộc của người tuổi Tý sẽ đỏ chót như son. Chẳng những chuyển mình ngoạn mục, Tý còn ăn nên làm ra, có cơ hội thăng chức tăng lương.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng tha hồ gánh lộc về nhà, may mắn hơn người. Tình duyên phơi phới, túi tiền rủng rỉnh chính là vận mệnh trời đã an bài cho Tý.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Sửu cần cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá. Đừng dại nghe lời những kẻ xu nịnh mà hống hách, hơn thua với đời. Cũng đừng dại vì mật ngọt rót vào tai mà trở mặt với những người bấy lâu nay mình tin tưởng.

Chỉ cần tỉnh táo trong đối nhân xử thế, quản lý tài chính khoa học Sửu ắt gặt hái thành công. Nếu trót dại tin vào kẻ gian Sửu đừng trách vì sao lại rước họa vào thân, rắc rối ập xuống đầu.

Tuổi Dần

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên tử vi hằng tuần của Dần trong 7 ngày tới sẽ may mắn hơn người. Họ có cơ hội thăng chức tăng lương, được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Tuy nhiên, từ giữa tuần Dần sẽ bị hung tinh đeo bám, kéo theo họa thị phi nên rất dễ mắc phải sai lầm trong công việc. Dần phải cẩn trọng hết mức nếu không sẽ phải trả giá đắt.

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Mão cần học cách lạc quan hơn để nghĩ cách giải quyết từng khúc mắc một - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp, Mão sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Càng về cuối tuần vận trình càng sa sút, tiền tài thất thoát nên Mão phải mệt mỏi, căng thẳng vô cùng.

Thay vì hằn học với thực tại, bực dọc mà buông xuôi Mão cần học cách suy nghĩ tích cực để nghĩ cách giải quyết từng khúc mắc một.

Ngoài ra hung tinh mang theo điềm báo về họa huyết quang và những tai nạn bất ngờ nên Mão cần chú ý đề phòng.

Tuổi Thìn

Từ ngày 25/11 – 1/12/2019 Thìn sẽ phải đối diện với nguy cơ bị họa thị phi bủa vây. Không chỉ đánh mất nhiều cơ hội quý giá để đổi đời, Thìn còn bị kẻ xấu thọc mạch, “đâm sau lưng” nên tiền tài tiêu tán.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi con giáp này sẽ được thần tài chiếu mệnh, thu nhập tăng nhanh. Cuối tuần Thìn sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, ấm êm sung túc.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp khôn ngoan, tài giỏi và vô cùng khôn khéo. Nhờ thế, con giáp này sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp, của ăn của để đầy nhà.

Sách tử vi tuần mới có nói, Tỵ sẽ được cát tinh chiếu mệnh, phú quý theo chân. Càng về cuối tuần Tỵ càng có vận đỏ như son, tha hồ rước lộc vào nhà.

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Vận tình duyên của Ngọ cũng khởi sắc ngoạn mục, hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, cá tính và có tham vọng nên người tuổi Ngọ dù làm công ăn lương hay làm chủ đều có của ăn của để, tiền tài viên mãn.

Trong tuần mới này, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Ngọ sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, một vốn bốn lời. Vận tình duyên của Ngọ cũng khởi sắc ngoạn mục, hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Mùi

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, cơ may thăng chức tăng lương ập xuống đầu giúp con giáp may mắn này có tuần mới khởi sắc không ngờ. Mọi mục tiêu đề ra đều thành hiện thực, gặp hung hóa cát, phát tài phát lộc chính là phúc phần trời cho Mùi.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Mùi ắt ăn nên làm ra, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Thân

Sách tử vi hằng tuần phương Đông có nói, từ ngày 25/11 – 1/12 Thân sẽ bị hung vận lấn át cát vận. Dẫu đầu tuần làm ăn suôn sẻ nhưng từ giữa tuần trở đi Thân sẽ phải đối diện với nhiều khốn khó, cơ cực.

Chính vì chủ quan nên Thân sẽ mắc phải những sai lầm đáng tiếc trong công việc, khiến sự nghiệp của họ bị khựng lại trong tiếc nuối.

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Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp Dậu đếm tiền sái tay, thức trắng đêm để đếm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, lương thiện lại chăm chỉ cần cù nên người tuổi Dậu được trời thương mà ban cho vô số phúc lành. Trong tuần mới này, Dậu sẽ được cát tinh hộ mệnh, bình an vượt qua mọi nguy khó.

Tài lộc dồi dào, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp Dậu đếm tiền sái tay, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

Tuổi Tuất

Tuất cương trực, thẳng thắn và có gan làm giàu. Họ không ngại gian khó, chẳng sợ nhọc nhằn và dấn thân hết mình nên được bề trên ưu ái, sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi.

Trong 7 ngày tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp này cũng có thu nhập tăng gấp bội. May mắn theo chân còn giúp Tuất có những ngày cuối năm 2019 ngập trong nhung lụa.

Tuổi Hợi

Bị tiểu nhân rình rập để bày mưu tính kế hãm hại, phá hoại nên người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với khá nhiều thăng trầm trong tuần mới này. Hợi cần cân nhắc cẩn thận trước mọi quyết định, đừng nóng vội kẻo tiền mất tật mang.

Dù tài vận không như ý nhưng tình duyên của Hợi lại thăng hoa rực rỡ, hạnh phúc vô vàn với những chuyến du lịch đáng nhớ bên một nửa của mình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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