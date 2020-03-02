Tử vi tuần mới 12 con giáp (2/3 - 8/3): Sửu tiền ùa vào nhà, Ngọ xui xẻo đủ đường, Mùi bị tiểu nhân quấy phá

Sách tử vi tuần mới có nói, từ ngày 2/3 – 8/3 người tuổi Tý sẽ vướng phải khá nhiều điều không như ý. Chẳng những bị đồng nghiệp xấu hãm hại, người mình yêu thay lòng đổi dạ Tý còn phải đối diện với họa hao tài.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp dưới đây bạn sẽ nắm rõ số mệnh của mình trong lòng bàn tay.

Sửu sẽ có tuần mới khởi sắc với công việc thuận lợi, tình tiền như ý, sức khỏe dồi dào. Chỉ cần chăm chỉ, dám nghĩ dám làm thì con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà.

Trước nguy cơ tiền mất tật mang, của nả đội nón ra đi con giáp xui xẻo này cần giữ mình trước thị phi. Đừng lời qua tiếng lại, cũng đừng hơn thua với ai kẻo xui càng thêm xui.

Tình duyên của Sửu cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Dần là người bản lĩnh, ngoan cường nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi những rắc rối.

Nếu đang có khúc mắc, tranh chấp với ai bạn cần giải quyết triệt để. Đừng để người khác nuôi thù hận trong lòng kẻo tai họa ập xuống đầu, mất hết tất cả.

Càng hạ quyết tâm, càng nỗ lực Mão càng vượng vận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thay vì phí hoài thời gian vào những chuyện không đâu, Mão cần học cách bỏ qua những điều vặt vãnh để chú tâm phát triển sự nghiệp. Càng hạ quyết tâm, càng nỗ lực Mão càng vượng vận tài lộc.

Từ giữa tuần trở đi, con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục. Làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, Thìn chính là con giáp cần phải cẩn trọng trong mọi điều nhất. Thìn đừng làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi hợp lý để luôn minh mẫn, khỏe khoắn.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng phất lên như diều gặp gió. Tình tiền viên mãn, lộc lá đầy nhà, cứ vơi lại đầy chính là lá số tử vi tuần mới của Thìn.

Tuổi Tỵ

Trong tuần mới này, Tỵ đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo mất cả tiền lẫn bạn. Cũng vậy, Tỵ cần bình tĩnh để có thể giải quyết những khó khăn trong công việc một cách tỉnh táo.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy khốn khó này, bước sang tuần tới Tỵ sẽ lại có tài vận thăng hoa, lộc lá đầy nhà.

Cả tháng 3/2020 đời Ngọ sẽ sang trang mới, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới khá nhiều khó khăn, cơ cực và mệt mỏi. Từ công việc, tình duyên đến tài vận đều không như ý, khiến Ngọ phải khốn đốn, lắm phen xui xẻo. Thế nên, để vượt qua nghịch cảnh Ngọ cần phải bình tâm đối diện.

Hãy cứ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Ngọ ắt muốn gì được nấy. Cả tháng 3/2020 đời Ngọ sẽ sang trang mới, sung túc đủ đầy.

Tuổi Mùi

Mùi sẽ có tuần mới khá thăng trầm. Đầu tuần tiền ùa vào nhà, làm đâu thắng đó nhưng từ giữa tuần trở đi con giáp này sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn.

Hao tài tốn của, bị kẻ xấu hãm hại nên càng về cuối tuần Mùi càng căng thẳng mệt mỏi. Nếu không sớm vượt qua chính mình, cống hiến hết mình thì tuần mới của Mùi sẽ càng ảm đạm.

Tuổi Thân

Tiền ùa vào nhà, phúc lộc tề tựu nên trong tuần mới này người tuổi Thân sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Đặc biệt, được tài tinh chiếu mệnh nên từ giữa tuần Thân sẽ làm đâu thắng đó, song hỷ lâm môn.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó chông chênh Thân sẽ lại hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng thụ.

Dậu sẽ được hưởng phúc lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu đừng vì những chuyện không vui mà để cảm xúc của mình chùng xuống, cũng đừng đắm chìm quá lâu trong những phiền muộn mà đánh mất chính mình.

Hãy cứ vui vẻ mà sống, chăm chỉ làm việc và hết mình với các mối quan hệ thân tình rồi Dậu sẽ được hưởng phúc lộc trời cho.

Tuổi Tuất

Được quý nhân phù trợ, bề trên nâng đỡ nên càng về cuối tuần Tuất càng vượng vận tài lộc. Nếu đang có kế hoạch kinh doanh, buôn bán hay đổi hướng công việc thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của bạn.

Đặc biệt, vận tình duyên, sức khỏe của Tuất cũng đỏ như son, vừa hạnh phúc khỏe mạnh lại gầy dựng được những mối thâm tình.

Tuổi Hợi

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Hợi sẽ có tuần mới ngập trong nhung lụa. Nhờ sống tử tế, biết đối nhân xử thế nên càng về cuối tuần Hợi càng vượng vận tài lộc, nằm trên đống vàng.

Hợi và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc viên mãn, càng yêu thương nhau càng quyến luyến không rời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.