Tử vi tuần mới 11/4-17/4 của 12 con giáp: Tuổi Mão dù là con giáp may mắn tuần này nhưng vẫn sẽ gặp không ít SÓNG GIÓ, vận trình công việc tuổi Ngọ còn nhiều THÁCH THỨC

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày tuần mới diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào các dự định, kế hoạch từ trước. Những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhờ có cát tinh nâng đỡ mà làm ăn ngày càng phát đạt.

Vận trình tài lộc vượng phát. Người tuổi Tý bất ngờ nhận được một số tiền không nhỏ nhờ có cát tinh che chở.

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày tuần mới diễn ra thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hoà. Các cặp đôi trải qua nhiều sóng gió mới tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ lẫn phương hướng chung. Mỗi người đều nên học cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực, tránh dùng lời nói nặng nề làm tổn thương đối phương trong những lúc nóng giận.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới, tuổi Sửu nhận ra chuyện tình cảm trái ngược với những gì phim ảnh và hầu hết các bài tình ca. Việc bạn gặp đúng tình yêu đích thực của đời mình không đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn hoặc lúc nào cũng cảm thấy thăng hoa trong một mối quan hệ. Khi nhiều rắc rối không được giải quyết chỉ để "bằng mặt mà không bằng lòng" chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi.

Tuần mới mang tới nguồn năng lượng mới, con giáp tuổi Sửu thích tìm hiểu về những điều mới mẻ, các chủ đề hay nghiên cứu mà bạn cảm thấy hứng thú. Mỗi khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của bạn, bạn luôn có xu hướng tìm hiểu về điều đó một cách sâu sắc và đầy đủ. Điều này vô tình làm cho lượng kiến thức và sự hiểu biết của bạn tăng lên mỗi ngày mà bạn không nhận ra.

Thái Âm Cát tinh đã hóa giải để chỉ có duyên lành xuất hiện trong tuần này để bản mệnh có thể an tâm tập trung vào công việc và cải thiện cuộc sống của mình. Những mối quan hệ của bạn cũng đang trở nên hòa hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết.

Đầu tuần có nhiều thuận lợi, nhưng dù nếu có khó khăn cũng không bỏ cuộc vì mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy, nhất là thời gian cuối tuần có Thiên Tài mang lại tiền bạc cho bản mệnh. Khi có tiền thì nhớ tập trung vào việc tích lũy bạn nhé.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày tuần mới diễn ra thuận lợi. Được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách mới, con giáp này khôn khéo thể hiện năng lực của mình và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đó. Việc nắm bắt tốt thời cơ trước mắt giúp bản mệnh có những cơ hội thăng tiến đáng kể.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày tuần mới diễn ra thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tử vi ngày mới đem tới cho người tuổi Dần nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân mau chóng tìm được người đồng điệu với mình, mối quan hệ có khả năng tiến xa trông thấy.

Vận trình tài lộc hanh thông. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo thường trực như trước nhờ nguồn thu nhập dư dả.

Tuổi Mão

Dù là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Mão vẫn sẽ gặp phải chút ít khó khăn trước khi gặt hái thành công. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể buông lời nói xấu, chỉ trích bạn, song nếu bạn tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì kết quả sẽ chứng minh ai là người đúng đắn.

Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu.

Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Thìn còn nhiều nghi ngờ về tình cảm hiện tại, thậm chí bạn muốn kiểm tra, kiểm soát mọi thứ vì lo lắng đối phương đang gian dối mình. Lúc này, việc lắng nghe những góc nhìn từ người ngoài cuộc cũng có thể hữu ích nếu bạn vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ của mình.

Tuần mới có nhiều quyết định đúng đắn từ quá khứ mang lại cho bạn không ít thành quả như mong đợi. Kết quả tốt đẹp đang mang lại năng lượng tích cực để bạn trở nên nhiệt huyết hơn, nỗ lực hơn trong việc toàn tâm cho công việc.

Ảnh hưởng của Thái Tuế nên việc di chuyển xa không có lợi đối với con giáp tuổi Thìn. Nhất là trong điều kiện thời tiết hiện tại, bạn rất dễ bị ốm đau, bệnh tật, ngoài ra đừng ăn đồ ăn lạ trong quá trình di chuyển kẻo phải nhập viện vì ngộ độc đấy nhé.

Tuần mới rực rỡ, có Thực Thần cuối tuần mang lại niềm vui trọn vẹn hoặc những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè, đó có thể là buổi đi ăn cưới gặp lại những người bạn cũ để các bạn có thể trò chuyện rôm rả.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, vì là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Tỵ phải trải qua khoảng thời gian khá vất vả. Hãy tự cổ vũ, động viên mình, công lao của bạn rồi cũng sẽ được trả giá.

Dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, khuyên bạn hãy tập trung vào mục tiêu của mình, chớ dao động khi nghe thấy lời bàn ra tán vào của người khác.

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, vì là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Tỵ phải trải qua khoảng thời gian khá vất vả. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc chỉ có chút ít khởi sắc vào đầu tuần khi người làm nghề tự do nhận được tiền lương do hoàn thành kế hoạch đã đặt ra với đối tác, khách hàng.

Với những người làm các công việc khác, bạn cần tiếp tục thực hiện theo định hướng đã đặt ra, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng vì chưa thấy kết quả.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân được nhiều người săn đón, tuy nhiên, bạn chớ nên cả tin, ngây thơ, vội vàng tin theo lời đường mật của người chưa quen biết. Bạn cần cẩn thận để tìm ra người thật sự chân thành với mình.

Quan hệ lứa đôi khá lục đục, thậm chí hai người có thể rơi vào tình cảnh “chiến tranh lạnh”. Đừng tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào tình cảm của hai người. Nếu còn trân trọng người ấy, hai người nên nhanh chóng tìm cách hóa giải tình cảnh này.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong tuần mới diễn ra với nhiều thách thức. Tác động của ngày tương hại khiến cho con giáp này hành xử nóng vội, hấp tập hơn. Việc tự tạo ra căng thẳng và áp lực cho mình chỉ khiến bản mệnh mất đi điểm số trong mắt cấp trên.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu nồng thắm và tràn ngập yêu thương bù đắp lại cho những chú Ngựa khỏi những thất thoát trong công việc. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có một người đồng hành đúng nghĩa.

Vận trình tài lộc vô cùng may mắn. Con giáp này nhận nhiều khoản lộc lá khác nhau, từ việc tăng lương thưởng, trúng số hay lộc ăn uống.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới nói rằng, tuổi Mùi có cảm giác bế tắc với chuyện tình cảm của mình. Các mối quan hệ dễ có xu hướng đi đến đổ vỡ nếu cả hai bạn đều xem nhau là “kẻ thù” và luôn muốn giành phần thắng trong mỗi cuộc tranh luận thay vì ý thức được cả hai phải ở cùng một phe.

Tuần này, những góc nhìn mới lạ và khác biệt về những vấn đề khác nhau cho phép người tuổi Mùi đưa ra những giải pháp độc đáo. Đôi lúc, những quan điểm khác lạ này dễ biến bạn thành một người lơ mơ và buồn cười, nhưng điều này thỉnh thoảng lại giúp làm dịu những tình hình căng thẳng và áp lực.

Bạn là con giáp quan hệ rộng, đi đến đâu cũng gặp gỡ quý nhân lại có Tử vi Cát tinh trợ lực cho sự nghiệp của bản mệnh được hanh thông, nhờ đó mà đảm bảo được doanh thu tốt. Nhất là những ai đầu tư vào thời điểm này cũng rất có lợi, dễ trúng được hợp đồng lớn.

Chính Ấn xuất hiện đầu tuần mang lại niềm vui và sự kiên trì để tuổi Mùi thực hiện được những nhiệm vụ trước đây bạn từng nghĩ là vô cùng khó khăn, không thể làm được gì. Chính bạn cũng nhận ra rằng mình đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong tuần mới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tử vi phương Đông dự báo người tuổi Thân hôm nay sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới các dự án đang thực hiện. Với tinh thần lạc quan và không ngừng cống hiến như hiện tại, tương lai hứa hẹn bản mệnh sẽ có những bước đi xán lạn.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân nhận được tín hiệu yêu đương trong ngày nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối. Tình cảm gia đình cũng hoà thuận, ấm yên và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người.

Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập dư dôi.

Tuổi Dậu

Xem tuần mới của 12 con giáp, cát tinh mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong tuần này. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn đến mức nào, người tuổi Dậu cũng chớ nên huênh hoang, khoe mẽ kẻo rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu lúc nào không biết.

Xem tuần mới của 12 con giáp, cát tinh mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dậu trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Người làm quyền cao chức trọng cần tránh nghe theo lời bùi tai của cấp dưới, trước khi đưa ra những quyết định kinh doanh, làm ăn cần xác minh thông tin cẩn thận.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong tuần mới diễn ra không thuận lợi. Tác động của ngày tương xung khiến cho con giáp này dễ có xu hướng làm quá mọi chuyện lên. Có đôi lúc, việc suy nghĩ đơn giản sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm kém sắc. Tử vi ngày mới nhắc nhở con giáp này cần phải khéo léo hơn trong cách ăn nói, cư xử nếu không muốn làm mất lòng người khác. Bởi tuổi Tuất đang có xu hướng chủ quan và nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải quá quan trọng điều này.

Vận trình tài lộc ổn định. Chính Tài nhập cục củng cố nguồn thu nhập trong ngày nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tuần dự báo, ngập tràn tình yêu của con giáp tuổi Hợi và một nửa của mình. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy không phải cảnh giác hay đề phòng quá mức, không sợ hãi liệu sẽ có một cuộc tranh cãi nào sắp xảy ra, chỉ thấy bản thân đang nhận được nhiều yêu thương.

Tuần này người tuổi Hợi xử lý được nhiều vấn đề còn tồn lại từ tuần trước. Nhìn chung, cách làm việc của bạn nhanh gọn và được đánh giá cao từ đồng nghiệp cho tới cấp trên.

Tử vi dự báo, ngập tràn tình yêu của con giáp tuổi Hợi và một nửa của mình. Ảnh minh họa: Internet

Thái Âm Cát tinh càng tốt cho mệnh chủ là nữ giới, nhất là phương diện nhân duyên, có người gặp được người yêu chiều, yêu thương hết mực. Dường như mọi khó khăn trong cuộc sống người ấy đều chấp nhận để bạn được vui và yên ổn.

Nhiều khó khăn những ngày đầu tuần khi có Thương Quan đánh lạc hướng khiến bạn không thể tập trung hay sáng tạo được điều gì. Bạn nên cố gắng gạt đi những ý kiến phản đối, ngăn trở bạn để có thể hoàn thành được mục tiêu của mình.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.