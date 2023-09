Tử vi tuần mới (03/10 - 09/10), 3 con giáp có "mối lương duyên Trời định" với Thần Tài, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng hạng, thành công tự khắc tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vàng bạc chất đống đầy nhà

Từ những ngày đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Sửu sang trang. Đặc biệt, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần của tuổi Sửu đều có tín hiệu tốt. Đặc biệt hơn hết, tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào đến với mình. Trong số những con giáp, tuổi Tý được trời ban số mệnh phú quý, giàu có, tuy nhiên trước khi đến với con đường thành công, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống này, người tuổi Tý dễ xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, bởi lẽ họ biết nhìn xa trông rộng, có quan hệ giao tiếp trong xã hội.

Vận may tuổi Tý bất ngờ lội ngược dòng vào tuần mới này (03/10 - 09/10). Đặc biệt, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tý tìm kiếm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp không chỉ có bước phát triển mới mà tài vận ngày càng dồi dào. Không thành đại gia thì tài vận cũng dồi dào no đủ.

