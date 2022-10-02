Tử vi tuần mới (03/10 - 09/10), 3 con giáp có "mối lương duyên Trời định" với Thần Tài, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng hạng, thành công tự khắc tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vàng bạc chất đống đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 06:42

Tuần mới này, 3 con giáp sau tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi, đức cao vọng trọng người người kính nể.

Tuổi Thân

Tử vi học cho thấy rằng, vào tuần mới này (03/10 - 09/10), những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố, hỗ trợ hết mức, nên tiền tài của họ cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, nhiều không đếm xuể.

Nhờ bản tính thông minh, nhanh nhẹn, vô cùng khéo léo, linh hoạt trong công việc nên Thân dễ dàng chiếm trọn niềm tin từ cấp trên và sự tin yêu, tín nhiệm từ bạn bè, đồng nghiệp. Tuần mới này không những ghi nhận mức thu nhập khủng mà còn chứng kiến danh vọng của người tuổi Thân bay cao, bay xa.

Sự nghiệp của người tuổi Thân trong tuần này thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần chú ý không nên vì thấy quá nhiều điều kiện thuận lợi đến với mình mà cho phép bản thân chủ quan, không tính toán kỹ.

Tử vi tuần mới (03/10 - 09/10), 3 con giáp có 'mối lương duyên Trời định' với Thần Tài, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng hạng, thành công tự khắc tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vàng bạc chất đống đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi học cho thấy rằng, vào tuần mới này (03/10 - 09/10), những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người có tính cách ngay thẳng, chính trực và luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu khá tài giỏi, tuy không xuất thân trong gia đình giàu có nhưng lại có khả năng tạo ra của cải vật chất cho mình. Bước vào tuần mới (03/10 - 09/10), những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, tiền bạc mỹ mãn, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực.

Từ những ngày đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Sửu sang trang. Đặc biệt, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần của tuổi Sửu đều có tín hiệu tốt. Đặc biệt hơn hết, tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Cùng chờ xem nhé!

Tử vi tuần mới (03/10 - 09/10), 3 con giáp có 'mối lương duyên Trời định' với Thần Tài, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng hạng, thành công tự khắc tìm đến, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vàng bạc chất đống đầy nhà - Ảnh 2
Từ những ngày đầu tuần, vận may lội ngược dòng bất ngờ, gặp được quý nhân giúp sự nghiệp tuổi Sửu sang trang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào đến với mình. Trong số những con giáp, tuổi Tý được trời ban số mệnh phú quý, giàu có, tuy nhiên trước khi đến với con đường thành công, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Trong cuộc sống này, người tuổi Tý dễ xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, bởi lẽ họ biết nhìn xa trông rộng, có quan hệ giao tiếp trong xã hội.

Vận may tuổi Tý bất ngờ lội ngược dòng vào tuần mới này (03/10 - 09/10). Đặc biệt, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tý tìm kiếm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp không chỉ có bước phát triển mới mà tài vận ngày càng dồi dào. Không thành đại gia thì tài vận cũng dồi dào no đủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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