9h sáng mai (02/10), "nước đẩy thuyền lên", 3 con giáp vận xui tan biến, làm gì cũng thuận lợi, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm êm sung túc ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 20:31

Sáng mai, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, đón ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn mang trong mình đầy đủ những yếu tố may mắn. Họ là những người thông minh, nhạy bén và là những chuyên gia trong việc nắm bắt xu hướng.

Đặc biệt họ rất giỏi giao tiếp và thường có những mối quan hệ trong công việc rất tốt, họ được rất nhiều người vô cùng nể trọng bởi sự khéo léo và tài năng của mình.

Thời gian trước, bản thân người tuổi Tuất tuy đã gặp được một số vận may, nhiều người đã được tăng lương, thăng chức và có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, phải vào ngày mai, cửa ngân khố quan Thần Tài mở rộng, mới chính thức đánh dấu thời điểm thu hoạch của Tuất.

Thời điểm này đối với Tuất, tất cả những thứ liên quan đến tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, đầu tư một thu lời mười, bội thu trên mọi phương diện. Miễn là Tuất không quên mục tiêu ban đầu đã đặt ra.

May mắn chỉ là một phần quan trọng là Tuất cần chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ trước khi quyết định hành động. Tránh việc vội vàng, đầu tư một cách mù quáng, cần phải "biết mình biết ta" mới "trăm trận trăm thắng".

9h sáng mai (02/10), 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp vận xui tan biến, làm gì cũng thuận lợi, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm êm sung túc ngày cuối tuần - Ảnh 1
Tránh việc vội vàng, đầu tư một cách mù quáng, cần phải "biết mình biết ta" mới "trăm trận trăm thắng". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là người sống nội tâm và hiền lành, chăm chỉ, họ thường có được may mắn và tài lộc trong cuộc sống. Tuổi Sửu từ lúc sinh ra đã có khả năng kiếm tiền và trong cuộc đời của họ không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Tuy đa số những người tuổi Sửu sinh ra trong những gia đình không mấy giàu có, nhưng bản thân họ luôn có sự kiên trì, tinh thần vượt khó và tài năng. Họ có thể tự mình kiếm tiền và gây dựng sự nghiệp.

Vào ngày mai, những người tuổi Sửu đã trải qua hết những khó khăn và lúc này thời điểm may mắn sẽ đến. Khi kho bạc của Thần Tài đã mở cửa chào đón thì Sửu sẽ có thu nhập tốt trong bất kỳ ngành nghề nào họ làm việc. 

Đây được coi là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng đầu tư kinh doanh. Bản thân những người tuổi Sửu cũng luôn có khát khao kiếm tiền mạnh mẽ và nếu có một cơ hội tốt, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Sửu gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong ngày mai.

9h sáng mai (02/10), 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp vận xui tan biến, làm gì cũng thuận lợi, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm êm sung túc ngày cuối tuần - Ảnh 2
Những người tuổi Sửu là người sống nội tâm và hiền lành, chăm chỉ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Ngọ làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Ngọ đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Sáng mai, con đường tình duyên của Ngọ có bước phát triển tích cực. Ngọ biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Ngọ nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30p chiều mai (02/10) nhờ "Ông hoàng xổ số" chỉ đường, giàu lên như vũ bão, "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", mua nhà lầu xe hơi là chuyện "dễ ợt"

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30p chiều mai (02/10) nhờ "Ông hoàng xổ số" chỉ đường, giàu lên như vũ bão, "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", mua nhà lầu xe hơi là chuyện "dễ ợt"

Chiều mai (02/10), 3 con giáp sau trúng số độc đắc đổi đời trong một khoảnh khắc. Từ đây viên mãn trăm bề, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi ngày mai 3 con giáp vận xui biến mất 3 con giáp đổi mệnh phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý