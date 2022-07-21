Tử vi từ 22-31/7/2022: Số trời đã định những con giáp 'trúng tam hỷ' sự nghiệp thăng tiến, GIÀU SANG VÔ ĐỐI, tiền chất đầy núi, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 10:29

3 con giáp được chòm sao may mắn chiếu mệnh nên mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy, sung sướng như vua chúa.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có nhiều khả năng sáng tạo. Trong công việc, bạn luôn đề ra những ý kiến táo bạo giúp cho công ty ngày một phát triển. Nhờ sự nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt, Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Bạn được cấp trên trọng dụng nên sẽ có không ít thị phi, tiểu nhân ngáng đường. Vì vậy hãy hạn chế giao du hay xen vào chuyện của người khác kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

Mão nên tránh xa những cuộc trò chuyện mang tính công kích kẻo chuốc họa vào thân. Từ 22-31/7/2022, tốt nhất bạn nên tập trung vào công việc. Chỉ cần bạn chăm chỉ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp và hanh thông.

Tử vi từ 22-31/7/2022: Số trời đã định những con giáp 'trúng tam hỷ' sự nghiệp thăng tiến, GIÀU SANG VÔ ĐỐI, tiền chất đầy núi, tài lộc vô biên - Ảnh 1
Từ 22-31/7/2022, tốt nhất bạn nên tập trung vào công việc. Chỉ cần bạn chăm chỉ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp và hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tình duyên của Thìn từ 22-31/7/2022 vô cùng rực cháy. Những người có gia đình, người yêu sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Những người độc thân sẽ nhanh chóng thoát ế, tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp.

Bên cạnh đó trong công việc, bạn cũng nhận được nhiều lời mời tham gia dự án lớn. Hãy tận dụng cơ hội để chứng minh khả năng, bản lĩnh của mình. Đây là thời điểm giúp bạn bộc lộ hết những khả năng thiên phú của bản thân. Vì vậy hãy để mọi người công nhận những việc bạn làm trong thời gian trước.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp dịu dàng, sống tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên rất vượng vận quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thời điểm này bạn sẽ được tăng lương thưởng. Bạn được quý nhân đãi ngộ nên tiền tài cứ đổ về liên tục. Từ 22-31/7/2022, bạn có thể sẽ tiếp nhận công việc mới.

Vì vậy mà bạn có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân, tài năng được nhiều người công nhận. Từ 22-31/7/2022, tình duyên của bạn vô cùng viên mãn, vận đào hoa đỏ rực, có nhiều mối tình vắt vai.

Bạn đi đến đâu đều được nhiều người yêu mến, quý trọng. Đứng giữa đám đông, bạn nhanh chóng trở thành tâm điểm, nổi bật bởi sự thông minh, lanh lợi của mình. Có thể nói năm Hợi là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Mùi, tiền tài hanh thông, sự nghiệp tăng dần đều, tình duyên rực rỡ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Cho dù những tháng ngày trước có khó khăn thế nào thì khi bước sang thời điểm này, 3 con giáp sau đây vẫn hưởng tài lộc trọn vẹn.

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