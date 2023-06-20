Tử vi Thứ Tư ngày 21/6/2023, 3 con giáp gặp Thái Tuế, vận hạn khó tránh, xui xẻo đủ đường, công việc khó khăn

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 15:09

Trong ngày này, 3 con giáp gặp chuyện xui rủi nên tránh để không mang hoạ vào người.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão bất ổn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ khiến cho người tuổi này rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ngoài ra, việc làm việc chung với đồng nghiệp không thuận nên bản mệnh không đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Con giáp này cần chi tiêu một cách hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh vay mượn người khác. Theo tử vi, bạn cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay bây giờ mới mong cải thiện tình hiện thu nhập hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn trong ngày do ảnh hưởng của ngày Tương Xung. Việc không ai chịu nhường ai khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc.

Tử vi Thứ Tư ngày 21/6/2023, 3 con giáp gặp Thái Tuế, vận hạn khó tránh, xui xẻo đủ đường, công việc khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là người thông minh, nhanh nhạy và giỏi giao tiếp nên rất dễ để con giáp này làm quen với mọi người xung quanh. Khi gặp khó khăn, họ chỉ cần lên tiếng thì đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp. Đây cũng là con giáp yêu thích sự tự do, dám nghĩ dám làm nên họ thường chọn những việc có chút thử thách để bắt tay vào thực hiện.

Trong năm 2024, vận thế của người tuổi Thìn có thể lao dốc không phanh, làm gì cũng gặp trắc trở và dễ vướng vào những chuyện thị phi. Do chịu ảnh hưởng nặng nề của Trực Thái Tuyến mà mọi chuyện của con giáp này đều bế tắc. Trong công việc, tuổi Thìn có thể gặp phải một vài rắc rối không thể tìm ra cách giải quyết. Vì vậy, con giáp này cần có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào năm 2024. Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng nên đề phòng tiểu nhân phá hoại các mối quan hệ giao tiếp vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sự thăng tiến của họ trong tương lai.

Tuổi Hợi

Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tử vi Thứ Tư ngày 21/6/2023, 3 con giáp gặp Thái Tuế, vận hạn khó tránh, xui xẻo đủ đường, công việc khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Trong 5 ngày tới ( 19/6 - 23/6), 3 con giáp hay than nghèo khổ bị vận vào người, tiền bạc thiếu thốn, làm ăn thì thua lỗ, khó khăn chồng chất

Trong 5 ngày tới ( 19/6 - 23/6), 3 con giáp hay than nghèo khổ bị vận vào người, tiền bạc thiếu thốn, làm ăn thì thua lỗ, khó khăn chồng chất

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp nên cẩn thận, hạn chế tiêu tiền, tính toán kĩ lưỡng, để tránh tiền mất tật mang.

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