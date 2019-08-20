Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý thị phi đeo bám, tuổi Hợi tình tiền phơi phới

Tâm linh - Tử vi 20/08/2019 05:14

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý đối điện với điềm thị phi, tuổi Hợi tài lộc hay tình duyên đều phơi phới. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Tý

Người tuổi Tý đối diện với điềm thị phi đeo bám trong ngày mới. Sự nghiệp vì vậy mà không có điểm sáng. Các mối quan hệ xung quanh cũng không khiến bạn dễ chịu hơn.

Dù vậy, tài lộc có dấu hiệu tăng, bạn có thể có khoản tiền lớn từ thu nhập chính hoặc phụ.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, mọi việc của tuổi Sửu đều hanh thông. Bạn gặp được người dẫn lối xuất sắc, giúp bạn tự tin và dễ thành công hơn.

Tình duyên hay tài lộc cũng có nhiều điểm tích cực. Kết thúc ngày mới, tâm trạng của bạn cực kì tốt.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới chưa phải lúc tuổi Dần có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp. Dù vậy, bạn nên kiên trì hơn, khó khăn bây giờ chỉ là thử thách cho cơ hội sau này.

Điểm sáng trong ngày là gia đạo, tình duyên của bạn khá viên mãn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão có điềm tranh cãi trong ngày. Ban đầu chỉ là một mâu thuẫn nhỏ nhưng sẽ dần thành rắc rối lớn. Bạn nên tỉnh táo hơn đừng để mọi việc phức tạp hơn.

Trong công việc, bạn cũng nên cẩn thận gây mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Thìn

Tâm trạng của tuổi Thìn vui vẻ khi chuyện tình cảm yên bình, hòa hợp. Đây sẽ là động lực để bạn hoàn thành tốt công việc được giao.

Tài lộc chưa có điểm sáng nhưng không thiếu thốn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 21/8/2019 3
Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của tuổi Tỵ trong ngày mới rộng mở. Tài lộc từ kinh doanh hay làm ăn tăng dần.

Dù vậy, tuổi Tỵ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, tránh các bệnh về hô hấp.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày mới thuận lợi hơn. Bạn gặp may mắn khi được quý nhân ra tay giúp đỡ nhiệt tình.

Dù vậy, tình duyên lại có chút mâu thuẫn, bạn nên kiên nhẫn hơn với đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi nên cẩn thận trong mọi việc, tránh chuyện thị phi hại thân. Trong bất kì tình huống nào, bạn cũng nên giữ bình tĩnh để giải quyết.

Người có đôi có cặp sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ trong hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Thân

tu vi thu tu ngay 21/8/2019 2
Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện kinh doanh của người tuổi Thân khấm khá trong ngày mới. Bạn có cơ hội mở rộng thị trường.

Dù vậy, tuổi Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng xem thường sức khỏe của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Dậu

Thời gian này tâm trạng của tuổi Dậu không tốt, sức khỏe cũng có chút vấn đề. Bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để có sức làm việc.

Tài lộc dù có nhưng không dư dả, bạn nên cân nhắc khi chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất không có vấn đề, mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch. Bạn chỉ cần tập trung hoàn thành thật tốt.

Về sức khỏe, tuổi Tuất nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, chú trọng đến bản thân hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Tư ngày 21/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Hợi khá tốt trong ngày mới. Tình bạn, tình yêu, gia đạo hay các mối quan hệ xung quanh đều khiến bạn hài lòng.

Tài lộc cũng dồi dào, bạn không phải lo thiếu thốn khi tiêu xài.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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