Vì sao phụ nữ tuổi Dậu là báu vật đàn ông thi nhau săn đón?

Tâm linh - Tử vi 17/08/2019 05:18

Phụ nữ tuổi Dậu là người chung thủy trong tình cảm. Họ là người vợ đảm, mẹ hiền, con dâu thảo, một lòng một dạ chăm lo cho gia đình.

Theo tử vi 12 con giáp, nhiều phụ nữ tuổi Đinh Dậu hoặc Quý Dậu lận đận trong chuyện tình cảm nên lập gia đình muộn. Khi có gia đình, phụ nữ tuổi Dậu dù hướng ngoại nhưng luôn toàn tâm lo cho chồng con. Họ không thích phàn nàn về chồng con, cũng không muốn nghe lời trách móc từ người khác. Phụ nữ tuổi này tôn trọng sự bình đẳng trong tình yêu và hôn nhân.

Phụ nữ thuộc tuổi Dậu có sức hút khó cưỡng với đàn ông. Vì người phụ nữ này trong tình yêu rất chung thủy, lại biết lo toan cho tương lai gia đình. Dù vậy, họ lại khá độc lập trong cuộc sống. Nếu lấy được người chồng giỏi giang, có nền tảng kinh tế thì họ sẵn sàng lùi về sau để làm hậu phương vững chắc cho chồng.

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Phụ nữ tuổi Dậu có sức hút khó cưỡng với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Với chồng, người vợ tuổi Dậu luôn đảm đang, tháo vát. Đây là người vợ khéo léo trong cư xử với chồng và gia đình chồng. Họ giỏi giang việc bên ngoài cũng vẹn toàn việc trong nhà. Phụ nữ tuổi Dậu cũng là người mẹ nuôi dạy con rất khéo.

Người tuổi Dậu có quan điểm bình đẳng mạnh mẽ trong hôn nhân. Họ tôn trọng đối phương thì cũng đòi hỏi điều tương tự. Đây cũng là người vợ thích vận động, hướng ngoại.

Người bạn đời tuổi Dậu chọn có thể là người lớn lên cùng họ, hay xuất phát từ tình bạn lâu năm. Khi đã gặp đúng đối tượng kết hôn, họ không tiếc thời gian và công sức để xây dựng gia đình. Phụ nữ tuổi này cũng khá lãng mạn trong tình yêu.

Nhìn chung, phụ nữ tuổi Dậu có nhân duyên khá tốt, cuộc sống gia đình về sau viên mãn hạnh phúc.

Sau đây là những tính cách cụ thể của những người phụ nữ thuộc tuổi Dậu.

Bản lĩnh, kiên cường

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Phụ nữ tuổi Dậu tháo vát, kiên nhẫn, không khuất phục trước khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nàng giáp tuổi Dậu tháo vát, kiên nhẫn, không khuất phục trước khó khăn. Nàng có ý chí cầu tiến cao, không sợ gian khó. Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu sẽ càng thấy cô ấy kiên cường, luôn đồng cam cộng khổ cùng chồng qua thăng trầm.

Gọn gàng và cẩn thận

Phụ nữ sinh năm Dậu có lối sống gọn gàng, kỹ tính nhưng cũng ôn nhu thùy mị. Nàng có đam mê và không ngừng theo đuổi. Nàng lương thiện, nhân ái. Dù có đôi khi nàng bướng bỉnh nhưng đó là do cá tính không thích phụ thuộc người khác.

Luôn có sự gắn kết mật thiết với gia đình

Với phụ nữ sinh năm Dậu, họ trân quý tình cảm gia đình và luôn ra sức giữ gìn. Hầu hết phụ nữ tuổi này đều có nhân duyên tốt, gia đình hạnh phúc về sau.

Khéo ăn nói và thu hút đàn ông

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Phụ nữ tuổi Dậu thường xinh đẹp và khéo léo trong ăn nói, có sức quyến rũ với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu thường xinh đẹp và khéo léo trong ăn nói, có sức quyến rũ với đàn ông. Nàng lại nhạy bén, có cá tính mạnh mẽ, kiên cường. Nàng có thể chủ động trong tình cảm, lại có lúc điềm đạm khiến đàn ông say mê.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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