Những giấc mơ mang điềm báo hôn nhân đổ vỡ, tình yêu buồn thảm

Giải mã giấc mơ 15/08/2019 05:13

Có những giấc mơ tưởng chừng là không có gì nhưng lại ẩn chứa những bí mật mang điềm báo hôn nhân đổ vỡ, tình cảm ly tán trong tương lai…

Đây có thể là những giấc mơ mang điềm báo hôn nhân đổ vỡ.

Nếu nằm mơ thấy những điều này thì vợ chồng bạn hãy bình tĩnh, cùng ngồi lại để giải quyết với nhau. Vì có lẽ giữa cả hai đang tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa thể tháo gỡ…

Mơ thấy người yêu cũ

Nếu đã có gia đình rồi mà bạn vẫn còn mơ về người yêu cũ thì có khả năng cao bạn đang nghĩ về họ, hoặc có tư tưởng ngoại tình. Giấc mơ này còn có thể nói lên rằng bạn đang không hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Người bạn đời khiến bạn thấy chán nản, nên bạn mới có giấc mơ về những chuyện cũ.

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Giấc mơ này còn có thể nói lên rằng bạn đang không hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy nhẫn cưới bị phá vỡ

Giải mã giấc mơ này là điềm báo ly hôn, hôn nhân có thể đổ vỡ, khó hàn gắn. Nếu thấy giấc mơ này, bạn nên thẳng thắn trò chuyện và tìm ra khúc mắc giữa hai vợ chồng. Đừng quá sợ hãi, vì căn bản giấc mơ này có lẽ là sự bất an bạn đang cảm thấy rõ rệt trong cuộc hôn nhân của mình. Việc quan trọng là tìm ra mấu chốt để giải quyết.

Mơ thấy người bị bệnh nan y

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Nếu trong mơ, bạn thấy mình hay bạn đời bị bệnh nan y thì rất có thể cả hai sắp có mâu thuẫn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong mơ, bạn thấy mình hay bạn đời bị bệnh nan y thì rất có thể cả hai sắp có mâu thuẫn lớn. Đây có thể là trục trặc trong tình cảm hay chuyện chăn gối. Để tránh chuyện này xảy ra, bạn nên cố gắng vun vén cho hôn nhân, dành thời gian để vợ chồng hiểu nhau hơn.

Mơ thấy cây rụng lá

Hình ảnh cây rụng lá là biểu tượng cho sự hủy diệt, suy tàn. Bởi thế khi mơ thấy điều này thì rất có thể hôn nhân của bạn thường có mâu thuẫn ngày một lớn, vợ chồng cãi nhau thường xuyên. Để giải quyết tình trạng này, bạn cần trao đổi trực tiếp với đối phương, đặt mình vào hoàn cảnh của nhau để thấu hiểu.

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Hình ảnh cây rụng lá là biểu tượng cho sự hủy diệt, suy tàn, là điềm báo hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những giấc mơ này đều bắt nguồn từ sự thiếu an toàn, không chắc chắn trong cuộc hôn nhân của bạn. Nhưng thay vì tin rằng nó sẽ thành hiện thực, hãy hiểu đây chỉ là dấu hiệu cảnh báo để bạn tìm cách bảo vệ gia đình, cuộc hôn nhân của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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