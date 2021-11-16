Tử vi thứ Tư ngày 17/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Tuất tự tin thể hiện năng lực, công danh vụt sáng, Dậu - Thìn tài vận ảm đạm, vận xui đeo bám

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, ngày có Chính Tài nên người tuổi Tý được lợi về đường tài lộc. Đặc biệt là người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng vọt. Nếu hôm nay dốc sức chăm chỉ thì cả tuần này người tuổi Tý sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc cũng như nguồn vốn lâu dài.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này không được khả quan. Đường tình duyên trắc trở, người độc thân gặp nhiều khó khăn để tìm thấy một nửa yêu thương, hoặc dù có gặp được thì cũng chỉ như nước chảy mây trôi, duyên đến duyên đi nhanh chóng.

Kiếp Tài chủ hao tài tốn của xuất hiện là điềm báo tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu thất thoát, dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt mà chẳng hề hay biết gì. Do đó bạn cần tỉnh táo và nhận định mọi chuyện một cách sáng suốt hơn.

Ngày Thủy Thổ xung khắc cũng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé.

Tuổi Dần

Tam Hợp nâng đỡ cho vận trình ngày thứ tư này của người tuổi Dần được suôn sẻ mọi bề, đường tình duyên được khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua.

Công việc trong ngày có Thiên Quan có phần áp lực hơn, thậm chí nếu không cẩn thận. Con giáp này còn có thể bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng. Cát khí trong hôm nay sẽ giúp bạn sớm vượt qua tất cả khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đang được Lục Hợp quý nhân nâng đỡ, nhờ thế mà vận trình trong ngày thứ tư này khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Công việc tiến triển thuận lợi, những chú Mèo có thể được nhiều người giúp đỡ.

Hôm nay dù có gặp phải khó khăn thì bản mệnh cũng đều có thể thuận lợi hóa giải, con giáp này biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình, nhờ thế mà giải quyết được không ít vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn.

Tuổi Thìn

Trong ngày Tuất Thìn Tương Xung, vận xui ập đến liên tiếp với người tuổi Thìn. Công việc xuất hiện những trở ngại khó hiểu, bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được. Có thể con giáp này đang bị kẻ xấu làm khó dễ.

Đã vậy, chuyện tình cảm của những chú Rồng cũng nảy sinh nhiều vấn đề, song lần này nguyên nhân có thể nằm ở chính mệnh chủ. Dường như bạn đang để cái tôi cá nhân đi quá xa do ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên có thái độ cứng nhắc và cố chấp không chịu nghe lời giãi bày của đối phương mà một mực nhận định những điều mình nghĩ là đúng.

Tuổi Tỵ

Trong ngày có Thiên Ấn che chở, người tuổi Tỵ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Đầu ngày bạn cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đổ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa. Có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật, nhưng bù lại, mọi việc đều đâu vào đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Hôm nay, những chú Ngựa có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, kí kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này.

Chính Ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

Tuổi Mùi

Cục diện Tuất Mùi Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi Mùi không còn suôn sẻ như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy cô cùng chán nản.

Vận xui còn đeo bám cả trên đường tình duyên của bản mệnh. Vận trình tình cảm đang có phần sa sút. Tình cảm rạn nứt từ những lần tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng lên cao. Không ai chịu là người chịu nhún nhường để gìn giữ mối quan hệ này.

Tuổi Thân

Thực Thần là cát thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi Thân trong hôm nay. Những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng.

Hôm nay các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tương Hại dự báo người tuổi Dậu đang đứng trước nguy cơ gặp phải những bất trắc trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân bày mưu giá họa. Bạn dễ dàng tin lời người khác và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy.

Tài lộc ảm đạm là vậy, công việc của con giáp này cũng chẳng được suôn sẻ. Thương Quan cho thấy nhiều vấn đề phát sinh do bản mệnh đã không đủ tập trung và gây ra sai sót. Có thể những chú Gà sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên nhập cục cho thấy con giáp tuổi Tuất này đang rất tự tin vào năng lực của mình. Bạn biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng. Quyết đoán và dứt khoát, bạn không để cho mình để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công.

Với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm, nhất là trong vấn đề tài chính nên có thể thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Tài tương trợ nên trong ngày này, người tuổi Hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư hay chốt dự án để thu lợi nhuận kịp thời. Đây là thời điểm bạn có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của chính mình.

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này khá lận đận. Hôm nay bạn sẽ phải một mình ôm ấp nỗi buồn khi tâm tình đã tỏ bày mà chẳng được chấp nhận, tổn thương này lại chẳng dễ để chia sẻ nên bạn cứ gặm nhấm vậy thôi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.