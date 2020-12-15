Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu được Cát Thần theo chân, tuổi Dần làm ăn trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 15/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của 12 con giáp, tuổi Sửu được Cát Thần theo chân, nâng đỡ thành công. Tuổi Dần làm ăn trúng đậm, có nguồn thu nhập khủng.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được những điều xấu tốt xảy ra với mình trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Tý

tu vi thu tu ngay 16/12/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Tý có công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tý có suy nghĩ lạc quan nên công việc ổn định, nguồn thu nhập đổ về như nước. Bạn khá giỏi trong việc lập kế hoạch, sáng tạo nhiều ý tưởng độc đáo nên công danh thăng tiến không ngừng. Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên tận dụng cơ hội này để thể hiện khả năng của mình khiến mọi người công nhận.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Sửu

Sửu được cát thần nâng đỡ, làm gì cũng thành công vang dội. Trong thời điểm này, bạn nên tận dụng cơ hội để kiếm tiền phòng thân. Hãy tiêu tiền hợp lý, đừng vung tay quá trán mà ảnh hưởng đến vận trình của mình sau này. Thế nên hãy thận trọng trong những khoản chi tiêu của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Dần

Kế hoạch làm ăn của bạn vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Được Thần Tài theo chân nên bạn làm gì cũng thành công vang dội. Cấp trên khen ngợi bạn hết lời, nguồn thu nhập đổ về ồ ạt, muốn tiêu bao nhiêu có bấy nhiêu giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, vui vẻ suốt một ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Mão

tu vi thu tu ngay 16/12/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Mão tiền bạc không tiêu đủ - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của bạn không được như ý. Trong công việc, bạn xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp, tiền bạc không đủ tiêu. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, không tìm được tiếng nói chung nên mối quan hệ có thể đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được đánh giá khá cao về tài giao tiếp, ký được nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên tinh thần làm việc được tăng lên. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, tình duyên vô cùng nở hoa. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, có tiếng nói chung.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ không mấy suôn sẻ, công việc không như ý muốn. Bạn có một ngày vô cùng ảm đảm, buồn phiền không yên. Việc tay trái của bạn cũng không kiếm được nguồn thu nhập như mong muốn. Điều này khiến tinh thần của bạn tuột dốc không phanh.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Ngọ

tu vi thu tu ngay 16/12/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Ngọ chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên chú ý đến sức khỏe, làm việc vừa với sức của mình. Trong ngày đừng ôm đồm việc của người khác mà ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Đừng lo chuyện bao đồng mà vướng phải nhiều họa thị phi không đáng có. Bên cạnh đó bạn cũng nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn, đừng khiến đối phương cảm thấy cô đơn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi bị hung tinh ngáng đường, tiền bạc chạm đáy. Trong công việc, bạn gặp nhiều rắc rối, khó khăn đổ về không đỡ được. Những người tuổi Mùi nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn quá mức mà vạ miệng khiến nhiều người ghét bạn ra mặt.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Thân

Thân có trách nhiệm với công việc của mình nên đạt được nhiều thành tựu như ý. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về cách làm việc của bạn. Những khó khăn đến với bạn trong thời điềm này đều được giải quyết êm đẹp, điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn. Bên cạnh đó còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu có vận hung cát đan xen. Nửa ngày đầu, bạn gặp chuyện khó khăn, rắc rối vì bị cấp trên khiển trách. Nửa ngày sau, công việc của bạn được giải quyết êm đẹp nên tinh thần tốt hơn. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều bất ngờ trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu tu ngay 16/12/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Tuất cơ hội kiếm tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất tận dụng cơ hội thăng tiến nên vận trình khá thuận lợi, làm một hưởng mười. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng tốt, muốn gì được nấy. Những việc phụ trách đều được hoàn thành xuất sắc đúng thời hạn nên cấp trên đánh giá cao khả năng của bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc trong thời điểm này. Trong công việc, bạn cũng nên tập trung hơn, đừng lo ra mà ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Trong chuyện tình cảm, người có người yêu, gia đình nên quan tâm đến một nửa của mình. Người độc thân nên mở lòng nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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