Tử vi Thứ Tư (16/11): top 3 con giáp được Cát Tinh chiếu rọi, có căn phú quý, vận tài lộc sáng rực cả ngày

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 09:31

Theo tử vi vào ngày Thứ Tư 16/11/2022 này, 3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, vận tài lộc đi lên, đầu tư ở đâu cũng sinh lời.

Tuổi Dần

Ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Đường công danh có điểm sáng, bởi người tuổi này được cấp trên đánh giá cao năng lực cũng như kinh nghiệm tích lũy dày dặn. Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh đạt bước tiến mới trong công việc. 

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao nhờ những hạng mục đầu tư sinh lời, do đó hãy nên tận dụng thời cơ này để làm đầy nguồn vốn của mình. 

Tử vi Thứ Tư (16/11): top 3 con giáp được Cát Tinh chiếu rọi, có căn phú quý, vận tài lộc sáng rực cả ngày - Ảnh 1
Hôm nay (16/11), 3 tuổi được bên phải gặp Thần Tài, bên trái có Quý Nhân, tài lộc chạm đỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm kém sắc. Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim là nguyên nhân gây ra nhiều mâu thuẫn, trục trặc cho chuyện tình cảm đôi lứa. Tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt do có nhiều yếu tố tác động. 

Giờ tốt: 11h-13h

Con số may mắn : 1 , 4 , 12

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Tư 16/11/2022 này, Tuổi Dậu được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Dậu nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Dậu nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dậu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Giờ tốt: 1h-3h

Con số may mắn : 14 , 70 , 53

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên có điềm báo thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, công việc hầu như không gặp khó khăn nào.

Tử vi Thứ Tư (16/11): top 3 con giáp được Cát Tinh chiếu rọi, có căn phú quý, vận tài lộc sáng rực cả ngày - Ảnh 2
3 con giáp tụ hỷ tụ tài, thời tới cản không kịp, làm đâu thắng đó, may mắn trong hôm nay (16/11). Ảnh minh họa: Internet

Tài chính trong ngày cũng rất dư dả. Tuổi Sửu được nhiều người tạo điều kiện, gợi ý cơ hội kinh doanh, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Tiền tiêu hết lại kiếm được nên chẳng mấy khi rơi vào cảnh túng thiếu. Thế nhưng đừng vì thế mà hoang phí quá nhé, nếu không tiền núi đi chăng nữa cũng sẽ cạn kiệt mà thôi.

Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm của con giáp này và nửa kia ngày càng khăng khít. Bản mệnh và người ấy luôn cố gắng dành thời gian tìm hiểu và lắng nghe đối phương nên cả hai có sự sẻ chia với nhau. Điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều muốn vun đắp cho mối quan hệ này nên mọi thứ rất tốt đẹp.

Giờ tốt: 17h-19h

Con số may mắn : 93 , 75 , 27

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Thứ Ba (15/11): 4 con giáp ra cửa gặp được quý nhân, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, cuộc đời lên hương, ăn tết to linh đình

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Ba 15/11/2022 này, những người thuộc 4 tuổi này được quý nhân mang đến vận may tài lộc.

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