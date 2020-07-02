Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ nắm trong tay bạc tỷ, tuổi Ngọ mượn nợ ngập đầu

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thành công chiếm được lòng tin của cấp trên. Nhưng bạn lại khá kiêu ngạo khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và không dám đến gần. Vì điều này mà vận trình trong ngày của bạn không được vui vẻ, làm gì cũng cô đơn một mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của 12 con giáp giúp bạn lường trước được những điềm hung, cát đến với mình trong một ngày để tìm cách đối phó, phòng tránh.

Nhờ có đầu óc nhanh nhẹn nên bạn được cấp trên công nhận. Khả năng của bạn có đất dụng võ, kiếm được số tiền lớn, thăng quan tiến chức ầm ầm trong ngày. Tuy nhiên bạn nên thận trọng những mối quan hệ xung quanh mình, đừng tin tưởng người ta quá mức mà bị lợi dụng.

Sửu nên thận trọng, xem xét lại cách cư xử của mình, đừng khiến nhiều người ganh ghét. Bạn nên làm việc đúng với bổn phận của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Vì có thể bạn sẽ gánh họa từ trên trời rơi xuống, tiền mất tình tan tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Mão

Mão có thể có nhiều va chạm với nhiều người quyền cao chức trọng. Vì vậy hãy khéo léo trong giao tiếp, ăn nói duyên dáng, khiêm tốn để không làm phật lòng họ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước để có nhiều cơ hội tiến thân hơn trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Thìn đau đầu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu, mệt mỏi. Bạn bị tiểu nhân hãm hại, đánh mất điểm trong mắt cấp trên. Bạn không được sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình gặp nhiều chuyện rắc rối, khó khăn không giải quyết được.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nắm trong tay số tiền bạc tỷ, có nhiều cơ hội thăng tiến được nhiều người kính nể. Trong công việc, bạn được cấp trên tín nhiệm. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ thăng hoa, có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ mượn nợ ngập đầu, tiền thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Bạn bị lừa gạt nên mất tiền mất tình khiến tâm trạng vô cùng sa sút. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng thảm hại vì suy nghĩ nhiều, áp lực chuyện tiền bạc. Lời khuyên cho Ngọ nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, chuyện gì cũng có cách giải quyết tốt đẹp.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Mùi có tài kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có tài kinh doanh, buôn bán hồng phát. Bạn tha hồ chi tiêu, thoải mái mua sắm không lo lắng về chuyện tiền bạc. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi giúp bạn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tâm trạng vô cùng hưng phấn suốt một ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Thân

Thân bị cấp trên khiển trách vì không tập trung công việc. Cấp trên có cái nhìn không ấn tượng về bạn. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được người như ý. Vợ chồng xảy ra nhiều tranh cãi nên vận trình gặp nhiều chuyện rắc rối.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu khá kiêu ngạo và nóng nảy nên bị nhiều người xa lánh, không dám đến gần. Bạn hay giận cá chém thớt nên bị ghét. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, không như ý bạn mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Tuất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuất làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy trong ngày. Người kinh doanh đầu tư một lời mười. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên khen thưởng, tăng lương. Tuy nhiên bạn nên tiêu xài hợp lý, đừng quá phung phí khiến vận trình thiếu hụt.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/7/2020 của tuổi Hợi

Hợi có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, bình yên bên gia đình. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao nên hoàn thành tốt công việc được giao. Vận trình của bạn có khá nhiều chuyện vui, tình tiền đều viên mãn. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều điều như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm