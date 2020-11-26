Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài chính tăng mạnh, tuổi Hợi trục trặc tình cảm

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý thuận lợi, có thể đẩy lùi hết khó khăn, thử thách trong thời điểm này. Những dự định của bạn có cơ hội thực hiện, thăng tiến không ngừng. Lời khuyên cho Tý nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đừng gây ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được những gì xảy ra với mình trong một ngày.

Vận trình của Dần gặp khá nhiều chuyện không vui, phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Bạn nên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để có nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn nên dành thái độ tôn trọng nhất cho những người đồng nghiệp để không vướng phải nhiều họa rắc rối trong thời điểm này.

Công việc của bạn có nhiều khởi sắc, tiền bạc tăng lên mức đáng báo động. Điều này giúp bạn có được nhiều động lực làm việc, tìm cơ hội thăng tiến lên vị trí mình mong muốn. Trong ngày, bạn có khá nhiều tin vui bất ngờ về chuyện tiền bạc. Những người làm công ăn lương có được nguồn thu nhập ổn định, tiền đổ về tiêu không hết.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Mão

Mão nên tập trung vào công việc, điều chỉnh thái độ làm việc để không xảy ra nhiều sai sót đáng tiếc. Nếu chưa có cơ hội thăng tiến, bạn nên chăm chỉ nhiều hơn để được lọt vào mắt xanh của cấp trên. Trong ngày, những người tuổi Mão nên quan tâm đến sức khỏe để có tinh thần làm việc hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Thìn gặp được duyên lành - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn gặp được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Vận tình duyên của bạn đỏ rực như son, mối quan hệ ngày càng bền chặt. Trong công việc, bạn nên hợp tác với đồng nghiệp để được yêu mến, vượt qua thử thách mà không gặp phải bất cứ chuyện rắc rối gì.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ kiếm tiền giỏi nhưng cũng tiêu tiền khá nhiều khiến vận trình thiếu trước hụt sau. Thu nhập của bạn không ổn định vì vung tay quá trán. Trong chuyện tình cảm, bạn nên chú tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn, đừng tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen vào làm rạn nứt cuộc tình.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ được cấp trên khen thưởng, vận tài chính tăng mạnh. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không mấy khởi sắc. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Mùi tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn để cả hai có thể thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Trong công việc, bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án lớn, vì vậy hãy hết sức tập trung, chăm chỉ cố gắng hết sức để có mức lương thưởng như mình mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Thân

Vận trình của bạn khá ảm đạm, có chiều hướng đi xuống vì chuyện tiền bạc không như ý muốn. Đây là điều khiến bạn đau đầu, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Lời khuyên cho bạn nên ăn uống, phân chia thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Dậu

Công việc của Dậu gặp phải nhiều chuyện buồn, vận tài chính giảm sút. Tài năng của bạn không được công nhận, làm việc nhiều nhưng công sức cũng đổ sông đổ bể khiến bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể sẽ yêu xa, mối quan hệ cũng khá tốt nên không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Tuất đầu tư trúng đậm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, bạn có cơ hội kiếm tiền, đầu tư vào lĩnh vực thuộc chuyên môn. Về công việc, bạn không còn gặp nhiều áp lực như trước đây. Nói chung vận trình của bạn khá thuận lợi muốn gì được nấy nên tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang ngút trời, tiền tiêu không hết.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi bị tiểu nhân giăng bẫy hãm hại khiến con đường kiếm tiền gặp nhiều khó khăn. Công việc bạn đang làm có xảy ra nhiều trục trặc, cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng gặp chuyện buồn, mối quan hệ gặp nhiều trục trặc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm