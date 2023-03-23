Tử vi thứ Sáu ngày 24/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển khả quan. Người đang yêu dễ dàng tìm được sự cảm thông, sẻ chia từ người bạn đời của mình. Bên cạnh đó, người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò tuyệt vời thông qua buổi tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể phát triển quy mô kinh doanh của mình. Hãy tìm đến sự hỗ trợ của những người đi trước nếu bản mệnh chưa rõ điều gì. Con giáp này còn được Quý Nhân giúp đỡ nên sớm gặt hái được nhiều hợp đồng quan trọng, từ đó mang lại nguồn thu nhập dồi cho bản thân.

Vận trình tình cảm của con giapd này cũng sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Với sự giúp đỡ của Cát Tinh, các cặp vợ chồng sớm tháo gỡ được những khúc mắc bao lâu nay. Ngoài ra, người trong cuộc cũng đừng quên hâm nóng tình cảm gia đình để giữ cho cảm xúc luôn thăng hoa.

Mọi công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối suôn sẻ. Tốt hơn hết là người tuổi này hãy tận dụng các cơ hội trước mặt để sự nghiệp được phát triển theo như mong đợi. Dù khó khăn hay thách thức thì bản mệnh hãy cứ bình tĩnh giải quyết rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả nên đừng quá e dè về việc đó.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần tương đối êm xuôi. Người tuổi này sớm giải quyết và hoàn thiện các kế hoạch còn đang thực hiện dang dở trước đó. Đồng thời, bản mệnh sẽ không phát sinh thêm nhiệm vụ mới trong tương lai gần nên có thể thoải mái hơn với những dự định cá nhân. Nguồn thu nhập từ công việc chính duy trì ổn định, đồng thời còn chi tiêu có kế hoạch nên con giáp này luôn có một khoản tiền dư dả, rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tử vi cho biết, người độc thân có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt lành. Dù đó là lần gặp mặt đầu tiên thì cả hai cũng dành cho nhau những sự rung động nhất định.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ không quá dễ dàng. Những rắc rối phát sinh bất ngờ khiến cho tâm trạng của người tuổi này sa sút một cách rõ rệt. Không những thế, bản mệnh vẫn cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì dự đoán sẽ có họa tiểu nhân đeo bám. Tốt hơn hết là bạn không nên dành tiền để mua sắm những món đồ không cần thiết, bởi điều này chỉ khiến cho túi tiền của bạn ngày càng thâm hụt hơn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp chút xáo trộn và trục trặc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm. Theo tử vi, cả hai chỉ cần ngồi xuống và bình tĩnh tìm cách giải quyết những vướng mắc đó thì mới có thể vui vẻ trở lại.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ không quá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn diễn ra Hung, Cát đan xen. Người tuổi này chưa có sự hài lòng trong công việc do khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, cấp trên yêu cầu quá cao trong khi bản mệnh lại không tìm được sự đồng thuận với đối tác nên việc làm ăn trở nên khó khăn hơn. Đây là thời điểm không phù hợp để bạn vội vàng đầu tư. Tốt nhất, bạn hãy kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa để có được nguồn thu nhập rủng rỉnh hơn trước.

Đồng thời, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể chưa được trọn vẹn. Có thể nói, cái tôi nóng nảy khiến bạn nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt với nửa kia nhiều hơn. Ngoài ra, việc đùa giỡn quá trớn của bạn có thể gây tổn thương không đáng có cho đối phương.

Tuổi Tỵ

Đường công danh rộng mở tạo điều kiện để người tuổi Tỵ sẽ thăng tiến trong tương lai. Vì vậy, bản mệnh hãy cứ thoải mái phát huy vốn kiến thức và kỹ năng của mình để trở nên nổi bật ở nơi làm việc. Nguồn thu nhập tương đối tốt mang đến cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước. Ngoài ra, bạn có thể kiếm thêm một vài công việc khác để có thể nâng cao tài chính cá nhân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vui vẻ, tươi đẹp. Quan hệ vợ chồng đôi khi khó tránh khỏi những bất hoà, hiểu lầm. Song, bạn và người ấy nếu biết cách nhìn nhận lại cách cư xử của bản thân thì mọi chuyện rồi cũng sẽ trở nên êm đẹp.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi này không cần phải quá lao lực, song vẫn thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra trước đó. Thế nhưng, bản mệnh đừng để bản thân quá trì trệ hoặc thiếu sáng tạo trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này đừng bao giờ nghĩ rằng cứ ngồi chờ là tiền bạc tự tìm đến với mình. Thay vào đó, bạn hãy tự mình cố gắng dù có khó khăn đến đâu để có được nguồn thu nhập đáng mơ ước cho mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lãng mạn, tốt đẹp. Trong ngày Tam Hợp, chuyện đôi lứa yêu nhau đón nhận nhiều tin vui. Tình cảm cùng với sự quan tâm chân thành của người ấy giúp cho bạn có niềm tin mãnh liệt trong chuyện tình yêu.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên hanh thông và vô lo. Nhờ những biểu hiện tốt trong quá trình làm việc nên người tuổi này nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Từ đó, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” cho mình. Bạn được đánh giá rất hợp với công việc quản lý, kinh doanh nên vì thế mà bạn thu được một khoản lợi nhuận khá. Qua đó, hãy lên kế hoạch chi tiêu phù hợp cho tương lai.

Vận trình tình cảm khả quan. Bạn có được sự tin cậy từ những người khác phái mới quen không lâu. Đồng thời, họ cũng không ngại dành cho bạn những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. Mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ nhờ sự chủ động của hai người. Bên cạnh đó, người độc thân tìm được người bạn đời cho mình qua những mối quan hệ xung quanh.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên hanh thông và vô lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hung Tinh tương hại là nguyên nhân khiến cho người tuổi Thân sẽ gặp không ít rắc rối liên quan đến các mối quan hệ trong xã hội. Do đó, hãy đề cao cảnh giác trước mọi người để tránh rước họa vào thân. Con giáp này cần sớm xây dựng lại kế hoạch chi tiêu cho mình nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu hoặc vay mượn tiền từ người khác.

Vận trình tình cảm của bản mệnh kém sắc. Tốt nhất là bạn cần phải lưu ý đến vấn đề cảm xúc của mình hơn trong ngày, bởi vì sự ghen tuông vô cớ chỉ khiến bạn nói ra những lời khó nghe để rồi làm tổn thương trái tim đối phương. Một số người sẽ có phản ứng dữ dội và đi tìm mối quan hệ mới cùng người cho họ cảm giá thoải mái hơn.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ không có quá nhiều vấn đề cần lo lắng, diễn ra suôn sẻ vô cùng. Chính vì vậy, con giáp này không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc trong ngày này. Song, để có được nguồn tài chính đáng mơ ước cho tương lai, bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ.

Vận trình tình cảm an yên. Bạn và người ấy đôi khi cũng có cãi vã và hiểu lầm nhau, song may mắn là hai người luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây tổn thương cho người ấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và có thời gian để bên cạnh người thân. Vận trình tài lộc cũng trở nên ổn định. Con giáp này không có nhiều may mắn về chuyện tiền bạc khi mà lúc nào cũng có những khoản phát sinh bất ngờ. Chính vì vậy, hãy lên kế hoạch kiếm tiền dự phòng để nâng cao nguồn thu nhập của chính mình.

Chuyện tình cảmcũng sẽ hài hòa, tốt đẹp. Tình cảm gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc để bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân chớ nên vội vàng mà nói yêu đương ngay lúc này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh nhờ có cục diện Thân Tuất tương hội. Ngoài ra, Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho bản mệnh có hướng phát triển đúng đắn trên con đường công danh. Con giáp này cũng nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính, có thể được tăng lương trong thời gian tới hoặc có lộc do trúng thưởng, trúng số.

Vận trình tình cảm khá thoải mái. Bạn và người ấy có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp bằng sự tin tưởng, cảm thông lẫn nhau. Song, cả hai cũng cần một chút gì đó mới mẻ để cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Người tuổi Hợi sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh nhờ có cục diện Thân Tuất tương hội - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.