Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc khởi sắc, tuổi Mùi trăn trở về tiền bạc

Theo tử vi ngày mới , vận trình của tuổi Tý khá tốt. Tài lộc khởi sắc vào ngày cuối cùng của năm mới, người làm ăn tăng thu nhập.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu phải tập trung hơn vào công việc nếu muốn vận tài lộc khởi sắc hơn.

Được quý nhân phù trợ, người độc thân có cơ may tìm được một nửa như ý.

Về tình cảm, bạn nên bỏ qua cái tôi để hàn gắn, nếu không tình cảm sẽ có nguy cơ rạn nứt.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Dần có nhiều điều tốt lành. Kinh doanh buôn bán dù bận rộn nhưng tiền bạc thì ngày một dồi dào.

Vận đào hoa tìm đến người có đôi, dễ làm tình cảm bị ảnh hưởng.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận họa tiểu nhân quấy phá chuyện tiền bạc. Đặc biệt là những quyết định đầu tư, bạn nên suy xét cẩn trọng.

Bạn nên dành thời gian hâm nóng tình cảm, đặc biệt là người yêu hay cưới lâu năm.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có nhiều suy nghĩ trong chuyện tình cảm. Người độc thân đắn đo với mối quan hệ mới. Người có đôi khó chia sẻ cảm xúc thật với đối phương.

Bù lại, việc buôn bán khá tốt, cho bạn nguồn tài chính ổn định vào cuối năm.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày cuối cùng của năm mới, tuổi Tỵ nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chuyện lo lắng về công việc nên tạm gác lại.

Tài lộc có thể tăng vào giữa ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Ngọ

Ngày 30 Tết cho tuổi Ngọ nhiều bất ngờ, đặc biệt là trong công việc. Có thể bạn sẽ nhận được tin nhắn khích lệ hay khen ngợi từ cấp trên.

Thời gian cuối ngày chuẩn bị đón năm mới sẽ cho tuổi Ngọ cảm giác thoải mái và hứng thú.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một năm trăn trở về tiền bạc. Ngày cuối năm, hãy cân nhắc chi tiêu, và có những kế hoạch tiền bạc chắc chắn trong năm mới.

Tuổi Mùi có tin vui từ phương xa, có thể là từ họ hàng phương xa trở về ăn Tết.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc khi ở bên gia đình trong ngày cuối năm. Dù bận rộn chuẩn bị, khép lại công việc năm qua, nhưng bạn vẫn thấy hài lòng. Tài lộc ổn định, tuổi Thân không phải lo gì.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu buôn bán bội thu vào ngày này. Cuối ngày, bạn dành thời gian bên gia đình. Nhưng cũng đừng quên nhắn gửi đến người ấy nếu cả hai đang không ở gần.

Thời gian cuối năm sẽ cho tuổi Dậu nhiều suy nghĩ, nhưng hãy nuôi hy vọng cho một năm mới thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Tuất

Dù cuối năm, tuổi Tuất gặp nhiều mâu thuẫn trong gia đình hay tình yêu. Nhưng hôm nay, hãy bỏ qua hết những tranh cãi để cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới.

Vận may tài lộc sẽ đến vào cuối ngày, như dự báo cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 24/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi cẩn thận điềm tai bay vạ gió vào cuối năm. Nếu có ra đường vào ngày này, cũng nên phòng va chạm nhẹ.

Tài lộc ở mức ổn định, cho bạn một ngày cuối năm thoải mái và ý nghĩa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.