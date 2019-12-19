Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tình cảm thăng hoa, tuổi Tuất bị lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 19/12/2019 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Tỵ tình cảm thăng hoa, rực rỡ. Tuổi Tuất bị lừa gạt cả tình lẫn tiền khiến tinh thần sa sút.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực, nửa ngày đầu suôn sẻ, nửa ngày sau gặp nhiều trở ngại.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Bạn bị đồng nghiệp chèn ép nên công việc tồn đọng đến cuối ngày không giải quyết hết. Điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều trở ngại khiến tinh thần tuột dốc, mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 20/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Sửu cẩn thận trong chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Sửu cẩn thận hơn trong chi tiêu, nên biết cách tiêu tiền hợp lý. Nếu không bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối, vay mượn khắp nơi. Trong ngày, chuyện tiền bạc của bạn gặp vấn đề. Nhưng chuyện tình cảm thì lại vượng sắc. Sửu thu hút được nhiều sự chú ý của người khác nên có thể thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần có tinh thần vô cùng thoải mái, vui vẻ. Những việc bạn làm đều được công nhận, chuyện tình cảm cũng như ý muốn. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn tình tiền viên mãn, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sức khỏe cũng ở mức ổn định, có thời gian nghỉ ngơi nên tinh thần của bạn khá tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mão

tu vi thu sau ngay 20/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mão không cần lo tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão không cần quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền hay công việc. Bởi bạn được quý nhân giúp đỡ, công việc nhiều đến mấy cũng có cách giải quyết nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân bị lừa gạt tình tiền. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn nên toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc. Bởi đây là thời điểm tốt để bạn có cơ hội kiếm được nhiều tiền, thăng tiến. Hãy tận dụng thời cơ này để thể hiện hết khả năng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 20/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tỵ tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Tỵ thăng hoa, rực rỡ. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình có tin vui về con cái, tiền bạc. Người có người yêu sớm có hỷ sự, về chung một nhà viên mãn hạnh phúc. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn sẽ có nhiều khởi sắc cả về tình lẫn tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ được quý nhân phù trợ nên lộc lá đổ về liên tục, tiêu xài không hết. Tuy nhiên bạn lại vướng phải nhiều tin đồn thị phi ở nên làm việc. Đồng nghiệp tụ tập nói xấu sau lưng khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, áp lực. Tuy nhiên hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng giận mất khôn để người khác nắm được khuyết điểm của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 20/12/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mùi vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có suy nghĩ tích cực hơn thời gian trước. Bạn không còn bị chi phối bởi những lời nói không hay. Vì vậy mà bạn có một ngày may mắn, thuận lợi theo ý muốn. Những việc bạn làm đều đạt được thành tựu đáng nể khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Thân

Thân bắt tay vào kinh doanh. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tìm được nhiều nguồn thu nhập khủng. Hãy tận dụng thời cơ này để làm giàu. Tuy nhiên đừng nên quá tin tưởng những người bạn đầu tư chung. Làm gì cũng nên thận trọng, suy trước tính sau để không vướng phải nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu sau ngay 20/12/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Dậu cẩn thận thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng quá thẳng thắn làm buồn lòng người khác, cũng như đừng nói những lời khiến mọi người tổn thương. Hãy biết trân trọng những mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ được họ giúp đỡ trong những thời khắc khó khăn nhất.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất bị lừa gạt cả tình lẫn tiền. Vì vậy khi kết giao với bạn bè mới, bạn nên thận trọng, đừng tin tưởng họ quá mức. Trong cách nói chuyện giao tiếp nên khôn ngoan hơn. Đặc biệt đừng nhận lời đầu tư với bất cứ ai để không phải chuốc họa vào thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều thay đổi trong công việc, tình cảm. Trong công việc, bạn sẽ được giữ chức vụ mới. Còn trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy sẽ về chung một nhà. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn đón nhận được khá nhiều tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp may mắn tề tựu: Sự nghiệp đỏ rực, tình duyên thăng hoa, sức khỏe dồi dào trong năm 2020

Top con giáp may mắn tề tựu: Sự nghiệp đỏ rực, tình duyên thăng hoa, sức khỏe dồi dào trong năm 2020

Dưới đây là những con giáp may mắn, sự nghiệp huy hoàng, tình duyên thăng hoa, đỏ rực, muốn gì được nấy, sức khỏe dồi dào trong đầu năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'