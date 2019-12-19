Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tình cảm thăng hoa, tuổi Tuất bị lừa gạt

Theo tử vi 12 con giáp, Tý làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Bạn bị đồng nghiệp chèn ép nên công việc tồn đọng đến cuối ngày không giải quyết hết. Điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều trở ngại khiến tinh thần tuột dốc, mệt mỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực, nửa ngày đầu suôn sẻ, nửa ngày sau gặp nhiều trở ngại.

Theo tử vi mới nhất , Dần có tinh thần vô cùng thoải mái, vui vẻ. Những việc bạn làm đều được công nhận, chuyện tình cảm cũng như ý muốn. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn tình tiền viên mãn, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sức khỏe cũng ở mức ổn định, có thời gian nghỉ ngơi nên tinh thần của bạn khá tốt.

Sửu cẩn thận hơn trong chi tiêu, nên biết cách tiêu tiền hợp lý. Nếu không bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối, vay mượn khắp nơi. Trong ngày, chuyện tiền bạc của bạn gặp vấn đề. Nhưng chuyện tình cảm thì lại vượng sắc. Sửu thu hút được nhiều sự chú ý của người khác nên có thể thoát ế trong chớp mắt.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mão không cần lo tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão không cần quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền hay công việc. Bởi bạn được quý nhân giúp đỡ, công việc nhiều đến mấy cũng có cách giải quyết nhanh gọn lẹ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân bị lừa gạt tình tiền. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn nên toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc. Bởi đây là thời điểm tốt để bạn có cơ hội kiếm được nhiều tiền, thăng tiến. Hãy tận dụng thời cơ này để thể hiện hết khả năng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tỵ tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Tỵ thăng hoa, rực rỡ. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình có tin vui về con cái, tiền bạc. Người có người yêu sớm có hỷ sự, về chung một nhà viên mãn hạnh phúc. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn sẽ có nhiều khởi sắc cả về tình lẫn tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ được quý nhân phù trợ nên lộc lá đổ về liên tục, tiêu xài không hết. Tuy nhiên bạn lại vướng phải nhiều tin đồn thị phi ở nên làm việc. Đồng nghiệp tụ tập nói xấu sau lưng khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, áp lực. Tuy nhiên hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng giận mất khôn để người khác nắm được khuyết điểm của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Mùi vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có suy nghĩ tích cực hơn thời gian trước. Bạn không còn bị chi phối bởi những lời nói không hay. Vì vậy mà bạn có một ngày may mắn, thuận lợi theo ý muốn. Những việc bạn làm đều đạt được thành tựu đáng nể khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Thân

Thân bắt tay vào kinh doanh. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tìm được nhiều nguồn thu nhập khủng. Hãy tận dụng thời cơ này để làm giàu. Tuy nhiên đừng nên quá tin tưởng những người bạn đầu tư chung. Làm gì cũng nên thận trọng, suy trước tính sau để không vướng phải nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Dậu cẩn thận thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng quá thẳng thắn làm buồn lòng người khác, cũng như đừng nói những lời khiến mọi người tổn thương. Hãy biết trân trọng những mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ được họ giúp đỡ trong những thời khắc khó khăn nhất.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất bị lừa gạt cả tình lẫn tiền. Vì vậy khi kết giao với bạn bè mới, bạn nên thận trọng, đừng tin tưởng họ quá mức. Trong cách nói chuyện giao tiếp nên khôn ngoan hơn. Đặc biệt đừng nhận lời đầu tư với bất cứ ai để không phải chuốc họa vào thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều thay đổi trong công việc, tình cảm. Trong công việc, bạn sẽ được giữ chức vụ mới. Còn trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy sẽ về chung một nhà. Nói chung ngày thứ Sáu của bạn đón nhận được khá nhiều tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm